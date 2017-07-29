Беспилотные горизонты и некоторые секреты БЛА, продемонстрированных в парадном строю

Вот и написана очередная глава в жизни управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил: 31 июля — его годовой праздник.

Беспилотная авиация в современном мире стремительно развивается и активно используется армиями многих государств. Белорусские предприятия также пробуют свои силы в создании беспилотных летательных аппаратов в интересах нашей армии — и далеко небезуспешно. Свидетельство тому — продемонстрированные в ходе военного парада, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь, беспилотные авиационные комплексы отечественного производства — как состоящие на вооружении, так и перспективные.

О том, какими заботами полнятся рабочие дни специалистов управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил, где можно научиться управлять беспилотником, почему нельзя поставить на вооружение общедоступный квадрокоптер и когда покажет свои возможности уникальный белорусский беспилотник вертолетного типа, я узнал в беседе с начальником этого управления полковником Игорем Завидняком.

— За время своего существования управление прошло несколько значимых этапов. Первый из них ознаменовался созданием нормативной правовой базы, необходимой для строительства и развития беспилотной авиации, применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) в интересах Вооруженных Сил. В ходе второго этапа на вооружение 927‑го центра подготовки и применения БАК поступили новые комплексы. Именно их эксплуатация позволила накопить необходимый опыт практического применения беспилотников, а также начать подготовку специалистов в интересах как Вооруженных Сил, так и других государственных структур. В ходе третьего этапа были освоены и эксплуатируются БАК отечественного производства «Беркут‑2» и «Москит». А недавно на вооружение поступили модернизированный БАК «Москит» и новый «Бусел‑10».

Сегодня мы участвуем во всех значимых учениях и тренировках различных родов войск Вооруженных Сил. Отличные отзывы получают расчеты БАК после совместной боевой работы с подразделениями как сил специальных операций Вооруженных Сил, так и ракетных войск и артиллерии. Сейчас уделяем особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов.

— Оценивая масштабы интеграции беспилотной авиации в жизнь современного общества, можно предположить, что специалисты, способные эксплуатировать беспилотники и обеспечивать их работу, в ближайшем будущем станут весьма востребованы.

— Совершенно верно, и к этому мы уже подготовились. У нас выстроена четкая система подготовки кадров.

Военный факультет в Белорусской государственной академии авиации готовит как операторов, так и инженерно-технический состав, обслуживающий беспилотные летательные аппараты. В этом году, кстати, уже состоялся первый выпуск офицеров‑инженеров.

В ходе учебы курсанты и студенты академии авиации проходят практику именно в 927‑м центре подготовки и применения БАК. Под руководством нашего управления центр постоянно развивается, совершенствует свою организационно-штатную структуру и учебно-материальную базу. Мы планируем установить там и тренажеры, чтобы можно было совершенствовать навыки операторов.

А со следующего года начнется подготовка прапорщиков — специалистов технического состава, обслуживающего БАК.

— Признаюсь, беспилотная авиационная техника, показанная этим летом на военном параде в Минске в честь Дня Независимости Республики Беларусь, впечатлила. Очень хотелось бы увидеть ее в действии.

— Показанная в ходе военного парада техника нам хорошо знакома, мы заинтересованы в ее поступлении на вооружение при полном выполнении разработчиками подготовленных нами требований к этим образцам. Беспилотный авиационный комплекс «Бусел‑10» уже поставлен на вооружение. В его состав входят четыре беспилотных летательных аппарата, способных выполнять задачи всех видов воздушной разведки в тактическом радиусе 120 километров. При этом расчет БАК одновременно может получать информацию со всех беспилотников. В составе комплекса имеется станция спутниковой связи, оборудованы места для работы и отдыха расчета БАК — он может работать круглосуточно.

Что до уникального в своем классе БАК вертолетного типа INDELA-I.N.SKY модификации BUR, также показанного 3 июля, и его возможности нам интересны. Разработчик позиционирует данный летательный аппарат как боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет. Он особенно эффективен при ведении боя в городских условиях, способен зависать над объектом и, что немаловажно, применять имеющееся вооружение. Мы уже успели попробовать этот БАК в деле, а более масштабные испытания ему предстоит пройти в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017».

Интересен нам и показанный в ходе парада многофункциональный БАК компании «АвиаТехСистемы» — BELAR YS-EX. Его беспилотник обладает хорошими летно-техническими характеристиками, возможностями по размещению на нем авиационных средств поражения, станции радиопомех, не говоря уже о средствах разведки, в том числе радиационной, биологической и химической. Сейчас этот комплекс проходит необходимые испытания в системе Госкомвоенпрома, мы планируем его участие в учении «Запад‑2017».

Подчеркну: специалисты нашего управления разрабатывают требования к необходимым белорусской армии беспилотным авиационным комплексам, разработчики изучают их и, исходя из этого, создают нужную нам технику. Работа в этом направлении ведется масштабная.

— Не могу не задать и такой вопрос. Почему нельзя купить уже сделанный кем-то беспилотник, не тратясь на дорогостоящий процесс создания целого производства с нуля? Например, для подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил отлично подошел бы какой-нибудь квадрокоптер, активно применяющийся в кино- и телеиндустрии…

— Ответ прост: мы живем в век высоких технологий. Никто не может дать гарантии, что информация, получаемая с помощью чужого производителя, не станет доступной ему же… Кроме того, нет гарантии, что иностранный производитель не сможет использовать свой продукт в своих интересах. Например, тот же популярный квадрокоптер «Фантом‑3» можно использовать только после регистрации в сети Интернет. Соответственно, его легко можно отключить… А отечественный разработчик обеспечивает и устойчивые закрытые каналы связи, и другие специальные возможности.

— Спасибо за интересную беседу. Желаю вашему управлению активно развивать военную беспилотную авиацию. И надеюсь на приглашение журналистов агентства «Ваяр» на испытание перспективных беспилотников.

— При наличии соответствующего допуска — милости просим!..

Беседовал подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова