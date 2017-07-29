…И вот стартуют «АрМИ‑2017»!

29 июля в 12.00 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» состоится открытие «Армейских международных игр — 2017». Эти соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа. В нынешнем году свои команды в различных конкурсах заявили 28 государств, еще семь стран направили на них своих представителей в качестве наблюдателей.

Предполагается, что игры станут самыми масштабными армейскими состязаниями в 2017 году по количеству участников — в конкурсах будет соревноваться около двух тысяч военнослужащих.

В этом году запланировано проведение 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причем 23 из них проводились в рамках игр и ранее, а вот остальные проводятся впервые.

Пять новых конкурсов — это «Военное ралли» (марш экипажей военных внедорожников протяженностью более одной тысячи километров), «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов» (название говорит само за себя), «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих, который впервые проводится в рамках АрМИ), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских с использованием полосы препятствий «Гонка героев») и «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военных автомобильных инспекций).

Традиционно расширяется, помимо количества проводимых в рамках «АрМИ‑2017» конкурсов, и география их проведения. В этом году задействованы десять полигонов на территории пяти государств — России, Китая («Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо» и «Мастер-оружейник»), Казахстана («Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов»), Беларуси («Воин Содружества») и Азербайджана («Кубок моря»).

Наши Вооруженные Силы примут участие в 13 конкурсах. Больше всего команд на эти игры заявили Россия, Китай и Казахстан.

Представители Вооруженных Сил Республики Беларусь выступят в международных конкурсах «Танковый биатлон», «Воин Содружества», «Чистое небо», «Ключи от неба», «Верный друг», «Инженерная формула», «Безопасный маршрут», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Безо­пасная среда», «Отличники войсковой разведки», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня». В трех из них наши военнослужащие — «Отличники войсковой разведки», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» — принимают участие впервые.

В день открытия «АрМИ‑2017», помимо самой торжественной церемонии в парке «Патриот», запланирован и один из этапов конкурса «Танковый биатлон», который уже четвертый раз подряд пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

К слову, это самый эффектный и многочисленный по количеству участников конкурс — в этом году состязаться будут танкисты из 19 стран. Некоторые команды выступят на своих танках — это сборные Китая (Type 96), Индии (Т‑90) и Беларуси (Т‑72Б3), ранее на собственной технике выступали лишь наши и китайские танкисты. А для остальных команд российские организаторы подготовили более 70 единиц танков Т‑72Б3. Соревнования будут состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет — в них примут участие 55 экипажей.

По результатам жеребьевки наша команда будет выступать на танках зеленого цвета в третьих заездах вместе с командами из Зимбабве, Ирана и Казахстана. Первый раз на трассе танкового биатлона наши военнослужащие будут соревноваться в скорости и меткости 30 июля, второй и третий экипажи выйдут на трассу 1 и 5 августа соответственно. Традиционно в дни заездов на официальном сайте игр будут вестись прямые трансляции танковых гонок со стрельбой.

Кроме основной программы соревнований, на территории полигона Алабино пройдут также показательные выступления по вертолетному, парашютному, конному спорту, служебно-прикладному собаководству, соревнования по пейнтболу и практической стрельбе. Организаторы не обделили вниманием и гастрономические конкурсы — в рамках «Армейских международных игр — 2017» пройдет конкурс «Полевая кухня», в ходе которого военные повара из разных стран мира в дни открытия и закрытия АрМИ продемонстрируют мастерство приготовления блюд национальной кухни.

Не останется открытие международных соревнований и без танкового балета — пресс-служба российского военного ведомства уже сообщила журналистам о том, что в день открытия игр посетителей ждет представление в исполнении тяжелых бронемашин. Танкисты продемонстрируют виртуозное синхронное вождение под музыку на небольшой для военной техники площадке в сопровождении комментариев диктора, сценарий балета, как правило, составляет театральный балетмейстер. А во время закрытия соревнований зрителей ждет выступление российских пилотажных групп.

Репортаж с торжественной церемонии открытия «Армейских международных игр — 2017» читайте в ближайшем номере газеты.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск