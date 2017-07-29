Недавно с чемпионата Европы по пулевой стрельбе, проходившего в столице Азербайджана Баку, на Родину вернулись спортсмены национальной сборной Республики Беларусь по пулевой стрельбе. Они завоевали четыре золотые медали! В Национальном аэропорте Минск чемпионов встретили с цветами и поздравлениями.

Примечательно, что нашу страну в составе национальной команды представляли на чемпионате Европы и военнослужащие Спортивного комитета Вооруженных Сил. В их числе были спортсмены-инструкторы старший прапорщик Виталий Бубнович и прапорщик Юрий Щербацевич.

Две золотые медали белорусские спортсмены завоевали в командном зачете. А еще две завоевал — прапорщик Юрий Щербацевич в личном зачете при выполнении упражнений МВ‑9 (60 выстрелов из положения лежа) и МВ‑6 (по 40 выстрелов из трех положений: лежа, с колена, стоя).

С поздравительной речью к спортсменам обратился председатель Белорусской федерации стрелкового спорта Юрий Архипенко:

— Вы — молодцы, никто и не сомневался в вашей победе! Четыре золотые медали на чемпионате Европы — итог налаженного непростого процесса подготовки и изнурительных тренировок. Вы эти награды заслужили, мы вами очень гордимся.

Юрий Архипенко отметил также, что сейчас наши стрелки на некоторое время сделают перерыв для отдыха, а затем снова приступят к интенсивным тренировкам. На этот раз спорт­смены будут готовиться к чемпионату мира по пулевой стрельбе, который состоится в следующем году.

Впечатлениями об успехе на столь серьезном уровне поделился прапорщик Юрий Щербацевич.

— Признаться, эта победа стала для всех сюрпризом — белорусская сборная по пулевой стрельбе еще ни разу не завоевывала такого количества медалей на подобных соревнованиях, — рассказал именитый спортсмен. — Я уверен, что и это не предел: на чемпионате мира покажем результат не хуже.

В беседе Юрий поведал и о том, что в ходе этого чемпионата главным препятствием стал, помимо опытных соперников, сильно досаждавший стрелкам ветер. Именно из-за него многие оппоненты показали не ту стрельбу, на которую рассчитывали.

Как известно, Баку именуют городом ветров… Но и этот город с его стрельбищем наши спортсмены покорили!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора