По полю БАТы грохотали…

Считаные дни остались до старта конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» в Тюмени (Российская Федерация) в рамках Армейских международных игр. Команды-участницы, ни на минуту не сбавляя оборотов, продолжают усиленно готовиться к предстоящим состязаниям военных инженеров.

Эти конкурсы — наивысшая форма слаживания инженерных подразделений, в ходе которых нормативы по боевой подготовке нередко перекрываются в несколько раз. Кроме того, условия проведения соревнований максимально приближены к боевым — а это незаменимое подспорье в боевой подготовке.

…На полигоне под палящим тюменским солнцем старательно трудится и экипаж путепрокладчика БАТ‑2 белорусской команды — участницы конкурса «Безопасный маршрут». В беседе с корреспондентом военного информационного агентства «Ваяр» наши парни признались: работа с техникой — это, как говорится, родная стихия.

В этом конкурсе главная задача экипажа путепрокладчика БАТ‑2 — по команде командира отряда обеспечения движения выдвинуться к препятствию и восстановить с использованием бульдозерного оборудования участок колонного пути, а именно засыпать воронки на участке движения.

Кроме того, на трассе будут оборудованы участки, где инженерной технике предстоит, маневрируя, проехать по всей траектории, не сбив ни одного ограничительного столбика.

Старший механик-водитель отделения инженерной техники инженерного взвода разграждения инженерной роты разграждения инженерного батальона разграждения 2‑й инженерной бригады ефрейтор контрактной службы Алексей Харук пояснил, что в мае этого года он должен был увольняться в запас, но за время срочной службы так полюбил ратное дело, что решил остаться на контрактную службу:

— Специальности механика-водителя я обучался в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, там научился вождению и обслуживанию БАТ‑2. После этого вернулся в родную бригаду. За время службы научился понимать, когда что-то не так с техникой, по одному звуку, — поведал контрактник Харук. — В минувшем году я уже принимал участие в конкурсе «Безопасный маршрут», тогда он проходил близ Волгограда — в городе Волжском. Приятно вспомнить!.. Тогда наша команда стала бронзовым призером, а наш экипаж был признан лучшим.

Помогать Алексею Харуку отстаивать титул лучшего экипажа БАТ‑2 будет его тезка — старший механик-водитель инженерно-дорожной роты инженерно-саперного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии рядовой Алексей Орса.

— Ощущаю гордость за то, что мне представилась такая замечательная возможность — принять участие в Армейских международных играх. Когда уезжал из родной гвардейской бригады, сослуживцы, признаюсь, чуть завидовали, но при этом искренне желали удачи, — не скрывая своих эмоций, поделился парень. — Благодарен командирам, которые смогли обучить, вырастить из меня настоящего «батиста». Вернувшись на Родину, думаю, что поступлю точно так же, как и Алексей Харук: останусь на службу по контракту.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск