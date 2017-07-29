Полковник Фан Инь Шуай: «К проведению конкурсов АрМИ всё готово!»

В пресс-центре «Армейских международных игр — 2017» на полигоне Корла прошла пресс-конференция заместителя начальника бюро пропаганды управления политической работы Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая полковника Фан Инь Шуая.

Всего на территории полигона города Корла с 31 июля по 12 августа будет проведено 14 этапов в рамках четырех международных конкурсов: «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник». В них примут участие 23 команды из десяти стран — Китая, Анголы, Беларуси, Египта, Ирана, Казахстана, России, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве.

Из этих стран во всех четырех конкурсах будут участвовать Китай, Иран и Россия. Беларусь, Египет, Узбекистан и Венесуэла — в двух, Ангола, Казахстан и Зимбабве — в одном конкурсе.

Полковник Фан Инь Шуай обратил внимание прессы на то, что условия проведения всех конкурсов максимально приближены к условиям реального боя. Китайская сторона увеличила количество боевых машин и количество огневых ударов, спланированных для каждого из конкурсов, повысила интенсивность и трудность их проведения.

Офицер НОАК напомнил и об одной старинной китайской поговорке «Среди трех человек, которые проходят мимо меня, есть один учитель», добавив:

— Армейские международные игры являются и учебой. Мы учимся друг у друга, ведь каждая страна обладает своим неповторимым богатым опытом.

Инфраструктура и оборудование для проведения конкурсов на полигоне Корла, по его словам, приведены в порядок и включают в себя 19 систем судейской оценки, 10 систем связи, командных систем и других систем передачи информации.

На местах проведения конкурсов организованы пять групп обеспечения: группы судей конкурсов, переводчиков, консультантов, обеспечения безопасности и охраны. Все они уже приступили к исполнению непосредственных обязанностей на своих постах.

Во время проведения «Армейских международных игр — 2017» большое внимание уделено безопасности участников и посетителей состязаний АрМИ. Предполагается, что в течение почти двух недель разные этапы конкурсов на этом полигоне посетит более 30 тысяч человек.

Полковник Фан Инь Шуай заверил собравшихся на пресс-конференцию представителей масс-медиа в том, что АрМИ полностью открыты для СМИ Китая и иностранных государств.

— «Армейские международные игры — 2017», организованные Сухопутными войсками НОАК, будут проведены эффективно и успешно, — пообещал он журналистам.

Официальная церемония открытия АрМИ на территории полигона Корла состоится 30 июля в 11.00 по пекинскому времени.