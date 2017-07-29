Поздравление Героя

Сегодня Герою Советского Союза полковнику в отставке Василию Сергеевичу Мичурину исполнился 101 год. Одними из первых поздравили ветерана с днем рождения министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и помощник главы военного ведомства по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура.

Генерал-лейтенант Андрей Равков от всей души поздравил Василия Сергеевича, поблагодарил его за неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

— С днем рождения вас, Василий Сергеевич! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для белорусской земли, для нашего народа! — сказал министр обороны, вручая виновнику торжества подарок.

Ветеран, в свою очередь, высказал генерал-лейтенанту Андрею Равкову слова признательности за внимание и заботу, которую регулярно проявляют к ветеранам войны военнослужащие белорусской армии.

Напомним, что полковник в отставке Василий Сергеевич Мичурин — один из двух проживающих ныне в Беларуси ветеранов Великой Отечественной войны, которые удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Соб. инф.