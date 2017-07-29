Под таким общим названием в белорусской столице пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню десантников и сил специальных операций. Главным местом торжеств станет площадка возле Дворца спорта.

— В этом году подготовлена очень насыщенная программа, — пояснил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев. — Гостей праздника ждут не только показательные выступления, но и различные конкурсы, выставки. Будет по-настоящему интересно! Приглашаем всех желающих.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр»

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню десантников и сил специальных операций, пройдут 29 июля

Начало: 10.00. «Военно-спортивная зона» (крытая площадка).

Финальные поединки открытого турнира по современному панкратиону и армейскому рукопашному бою, посвященные Дню десантников и сил специальных операций, «Рыцари неба» (только представители ЦСП).

13.00. Определение и награждение победителей.

Продолжение работы площадки для всех желающих с демонстрацией элементов рукопашного боя с 16.00 до 18.00.

10.00 — 13.30. Спортивные конкурсы с военно-прикладными навыками для всех зарегистрировавшихся участников (любой желающий, количество участников ограничено): отжимание, подтягивание, сборка-разборка автомата. Определение финалистов. Продолжение конкурсов с 16.00 до 18.00 (для всех желающих)*.

10.00 — 13.30. Спортивные конкурсы для всех зарегистрировавшихся участников (любой желающий, количество участников ограничено): футбол, баскетбол. Определение финалистов. Продолжение конкурсов с 16.00 до 18.00 (для всех желающих).

10.00 — 13.30. Тир (по три выстрела для всех зарегистрировавшихся участников конкурсов, количество участников ограничено), паркур, скейты, другие конкурсные программы с 10.00 до 18.30*.

16.30. Продолжение конкурса по стрельбе для финалисток конкурса «Мисс Десантура — 2017». Награждение победительниц.

10.00 — 13.00. Конкурс «Мисс Десантура — 2017» для всех зарегистрировавшихся участниц (любая желающая девушка, количество участниц ограничено)*.

Зарегистрировавшись, участница должна обязательно пройти (в свободном порядке) спортивные и военно-прикладные конкурсы на площадках № 2, 3, 4, 7 или 8* и получить оценки.

В номинации до 12 лет — «Юная Мисс Десантура — 2017». Участница должна пройти конкурсы на детской площадке № 8. Все участницы также должны ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать свои фото на площадке № 6 на фоне военной техники и бойцов ССО и с элементами военной формы одежды, с Минским Рыцарем (импровизации приветствуются) и выложить их с хэштегом #МиссДесантура2017. Активность и креативность оценит компетентное жюри.

Победители конкурса «Мисс Десантура — 2017» будут определяться в следующих номинациях: «Профи» (из служащих в ССО), «Супер», «Очарование», «Фото».

В номинации до 12 лет специальный приз: «Юная Мисс Десантура — 2017».

Начало: 10.00 возле Дворца спорта (пр. Победителей, 4).

Выставка военной и специальной техники, состоящей на вооружении ССО. Выставка оружия, снаряжения, показ формы одежды.

Для показа будут представлены образцы стрелкового оружия как периода CCCР, так и современное, в том числе образцы вооружения армий НАТО, форма одежды и снаряжение — «Леший», «Талый снег», «Спецназ», «Атака», «Горка», «Партизан».

Выставка гражданской автомототехники — с 10.00 до 19.00.

Начало: 10.00, возле пр. Победителей, 2.

Ознакомление с порядком проведения предпрыжковой подготовки на полевом воздушно-десантном комплексе (ВДК) и демонстрация возможностей по наземной отработке элементов прыжка с парашютом.

Детская площадка (надувная горка, батут, гироскоп, веломобили…), аниматоры с 10.00 до 18.30.

С 10.00 до 18.30 будет работать зона общественной торговли и питания.

Внимание! Специально для участников конкурсов будут развернуты полевые кухни для дегустации и не только!

13.45–13.55. Официальная делегация Министерства обороны Республики Беларусь и должностные лица участвуют в возложении венков к мемориалу на «Острове слез».

После 14.00. Показ прыжков восьми парашютистов на ограниченную площадку в городе с последовательным приземлением.

«Вальс БТР‑80» на ограниченной площадке в городе.

Напротив площадки № 11— показ эпизода «Действия альпинистов при штурме здания». Спуск по канатам вдоль стены здания, изменение положения тела на канате, стрельба холостыми патронами.

После 14.00. Показ элементов рукопашного боя. Демонстрация на площадке в составе двух взводов по 20 человек приемов рукопашного боя с разбиванием предметов.

Показ боевого эпизода со стрельбой с применением 122‑мм гаубицы Д‑30, БТР‑80.

После 15.00 показ боевого эпизода «Учебный бой на воде».

Выброска боевых пловцов парашютным способом на воду, после приводнения они обезвреживают охрану на объекте и минируют его. Прикрытие действий осуществляется огнем минометов, орудий. После эвакуации боевых пловцов объект противника уничтожается подрывом.

10.00, сцена. Выступление танцевальных и музыкальных коллективов. Работа ведущих.

12.00. Официальное открытие мероприятия. Трансляция на большом экране ТРЦ «Галерея Минск».

15.30–16.30. Концерт творческих коллективов сил специальных операций Вооруженных Сил.

После исполнения первой песни — показ юных моделей Национальной школы красоты, награждение финалисток конкурса «Мисс Десантура — 2017» в номинации «Профи» (из служащих в ССО) и «Юная Мисс Десантура — 2017», награждение победителей финальных поединков по современному панкратиону и армейскому рукопашному бою, награждение призами командующего ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь, Минского Рыцаря и компании Wargaming.

После 16.30. Награждение финалистов и победителей конкурсов — футбольного, баскетбольного, военно-прикладного, награждение победителей финальных поединков по современному панкратиону и армейскому рукопашному бою, победителей конкурса «Мисс Десантура — 2017» в следующих номинациях: «Супер», «Очарование», «Фото».

Продолжение концерта — до 18.00.

Для участников и гостей мероприятия стоянка в ТРЦ «Галерея Минск» — БЕСПЛАТНО!

* В условиях проведения конкурсов возможны изменения.