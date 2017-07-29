Указ Президента Республики Беларусь № 261 от 27 июля 2017 г. Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве

(Извлечение)

В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве.

2. Призвать в августе — ноябре 2017 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

3. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную военную службу, службу в резерве, в соответствии с законодательными актами.

4. Министерству обороны до 1 декабря 2017 г. направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах численности согласно приложению.

5. Установить, что пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива.

6. Государственному объединению «Белорусская железная дорога» обеспечить по заявкам Министерства обороны, других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

7. Военным комиссарам (руководителям обособленных подразделений военных комиссариатов) на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий направлять в органы прокуратуры материалы на граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательными актами.

8. Совету Министров Республики Беларусь до 20 января 2018 г. представить Президенту Республики Беларусь информацию о результатах призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

9. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент

Республики Беларусь Александр Лукашенко