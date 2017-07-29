«Условия приближены к боевым»

Наш корреспондент в Китае подтверждает: тренировки участников конкурса «Чистое небо» завершены.

Белорусские военнослужащие — участники «Чистого неба» произвели пристрелку оружия на полигоне Корла (Китайская Народная Республика), ознакомились с маршрутом трассы, на которой будут проходить состязания, и элементами полосы препятствий. На этом основные тренировки для нашей команды завершились.

По утверждению офицера группы технического обеспечения старшего лейтенанта Тарона Гандиляна, команда выполнила пристрелку китайских автоматических винтовок QWZ‑95 и отработала практическую стрельбу из этого оружия.

— В ходе пристрелки кардинальных корректировок не потребовалось. Только в одном автомате нужно было подкорректировать прицельное приспособление: рядовой контрактной службы Владимир Довыденко показывал результаты стрельбы с хорошей кучностью, однако все попадания были смещены от центра мишени вправо вверх. Выполнить корректировку нам помог «наставник» с китайской стороны, — пояснил старший лейтенант Гандилян.

Стабильно высокие результаты — пример для остальных участников команды — показывают офицеры капитан Михаил Веретенников и старший лейтенант Станислав Минчук. Достойна внимания меткая стрельба военнослужащих срочной службы гвардии рядовых Вадима Арабенко из 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и Вадима Ребковца (11‑я отдельная гвардейская механизированная бригада). Во время первой же тренировки парни выбили 28 и 25 очков соответственно.

…Малая родина Вадима Арабенко — станция Михалки в Гомельской области. Он уже не новичок, прослужил в армии больше года. Вадиму есть с чем сравнить и здешние порядки, и оружие.

— У этого автомата плавный спуск и нет ощутимой отдачи. Будто стреляешь из «пневматики»… К тому же он немного легче, чем хорошо знакомый мне автомат Калашникова, — резюмировал гвардии рядовой Арабенко.

Парень очень рад, что попал в белорусскую команду-участницу такого престижного конкурса в рамках Армейских международных игр, благодарен командованию за оказанное ему высокое доверие:

— Я даже не мечтал, что буду представлять нашу страну на АрМИ. Причем так далеко от дома — аж в самом Китае!.. Передаю привет всем своим близким и знакомым, которые болеют за меня, за нашу команду.

…Но стрельба, как говорится, — это еще цветочки. Полоса препятствий длиной 400 метров — вот где расчету нужно будет сжечь немало калорий, проявив волю к победе!

По словам участников команды, полоса здесь значительно отличается от той, на которой парни тренировались в Беларуси. В отличие от предыдущих конкурсов, добавлены препятствия «рукоход» и «ползун», которые необходимо проходить и сверху, и снизу. А размеры проема препятствия «окно» значительно меньше, поэтому иным белорусским военнослужащим преодолевать его будет сложнее. Вдобавок, видоизменен «мост», добавлен «ирландский столб»…

И, понятное дело, вначале у некоторых наших парней возникли затруднения. Разобравшись в нюансах, в конце концов и с ними справились.

— Из-за очень сильного порывистого ветра, который здесь бывает часто, полосу препятствий нужно преодолевать предельно осторожно. Он задувает песок, словно горячим феном, в лицо, в глаза, за пазуху… — поделился наблюдениями старшина контрактной службы Михаил Терещенко. — Также предстоит быть очень аккуратным на «высотных» препятствиях: грунт здесь твердый, песчано-каменистый.

Со своим коллегой согласен в отношении реальных сложностей и сержант Вадим Трукан:

— Хотелось бы, конечно, чтобы была возможность тщательнее отработать каждый этап — спешка, наоборот, только мешает. Пока есть над чем работать. Признаться, полностью я привык к местному времени и к распорядку дня.

…Следующим важным компонентом в ходе подготовки к конкурсу стали занятия со старшими стрелками — им предстояло вести огонь из китайского пулемета. Для этого колонна БТР 92‑А выехала в «чистое поле», в глубине которого, под горой, были установлены мишени.

Белорусы испытали пулемет хозяев турнира первыми. Тем временем возле дороги руководства образовалась «живая очередь» из бронеавтомобилей, и стрелки из остальных стран-участниц с интересом наблюдали за стрельбой в исполнении нашей команды.

А одним из последних мероприятий в рамках тренировок команд — участниц «Армейских международных игр — 2017» был пеший марш расчетов войскового ПВО по «гоночной трассе» для бронеавтомобилей. А это ни много ни мало — 12,5 километра по пустыне и склонам гор.

Во время этой «экскурсии» расчету ПЗРК показали порядок стрельбы навстречу по имитатору воздушной цели, а также стрельбу по вертолету в движении из вооружения бронетранспортера 92‑А. Участникам конкурса «Чистое небо» продемонстрировали также имитатор воздушной цели, который будет использоваться на соревнованиях, наводчики пулемета QW‑2 побывали на местах для стрельбы по воздушной цели и по движущемуся БТР.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск