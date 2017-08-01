Международному конкурсу «Воин Содружества» дан старт!

В минувшие выходные в Минске в рамках «Армейских международных игр — 2017» стартовал международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества». Данное состязание проходит среди солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств — участников СНГ.

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Символично, что старт мероприятию был дан именно под Знаменем Победы.

Перед торжественной церемонией открытия военнослужащие посмотрели видеообращения к участникам «Армейских международных игр — 2017» Президентов Республики Беларусь и Российской Федерации Александра Лукашенко и Владимира Путина, в которых главы государств пожелали всем участникам удачи.

Отдавая дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны, участники состязаний возложили цветы к стеле «Минск — город-герой».

Открывая конкурс, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев отметил, что в этом году конкурс включен в программу «АрМИ‑2017».

— В ходе пребывания в нашей стране вы сможете не только показать свой профессионализм, перенять опыт коллег, но и ознакомиться с культурой и историей Беларуси, традициями нашего народа, — подчеркнул генерал-майор Олег Белоконев.

Также он отметил, что одной из основных целей конкурса является развитие и укрепление дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил государств — участников СНГ.

В этом году в состязаниях принимают участие команды от вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана и России. Конкурс «Воин Содружества» включает в себя пять этапов: военно-профессиональные — «Профессионал» и «Снайпер», военно-спортивный — «Атлет», на знание военной истории «Эрудит», а также литературно-художественный и танцевальный — «Кавалер» («Сударыня»). Показывать не только свой профессионализм в военном ремесле, но и творческие навыки предстоит четырем военнослужащим от каждой команды. Состязания начались 29 июля и будут проходить до 5 августа. Местами проведения этапов выбраны 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Драматический театр белорусской армии.

Накануне торжественного открытия конкурса в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил состоялась жеребьевка. Под руководством главного судьи конкурса полковника Сергея Потапова был определен порядок и последовательность выступлений членов команд на различных этапах состязаний.

— Соревнования обещают быть насыщенными и интересными, — рассказал главный судья конкурса полковник Сергей Потапов. — Заметно, что участники готовились основательно. Многие из них выступали на «Воине Содружества» и ранее.

Международный конкурс «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года. Стоит отметить, что в нашей стране состязания проводятся уже во второй раз.

— За тот период, который существуют Армейские международные игры, стало заметно, что они помогают военнослужащим лучше осваивать свою воинскую специальность, — рассказал старший команды Вооруженных сил Российской Федерации полковник Николай Митрик. — А также не только готовить себя в профессиональном плане, но и укреплять дружеские отношения между военнослужащими вооруженных сил союзных государств.