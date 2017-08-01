Что? Где? Когда?

Белорусские военнослужащие одержали победу на первом этапе международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» — «Эрудит»

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны прошел первый этап конкурса на знание военной истории «Эрудит».

Перед началом интеллектуального состязания участники ознакомились с экспозицией залов музея. В ходе экскурсии сотрудники музея осветили основные вопросы данного этапа конкурса.

Право выбора одного из двух конвертов с вопросами было предоставлено сержанту контрактной службы Артуру Оганнисяну из Армении, у которого накануне был день рождения.

По итогам конкурса «Эрудит» среди мужчин-военнослужащих все призовые места заняли представители Вооруженных Сил Республики Беларусь.

На втором месте — старший сержант контрактной службы Сергей Чернов. Третье место — у старшего сержанта контрактной службы Сергея Колесникова. А победителем стал старшина контрактной службы Артём Пушнёв.

Среди женщин-военнослужащих первое место — у ефрейтора контрактной службы Анны Ковалевской (Республика Беларусь), второе место — у младшего сержанта контрактной службы Людмилы Губаревой (Республика Казахстан), третье место заняла младший сержант контрактной службы Лилия Даутова (Российская Федерация).

— Очень приятно победить, — поделился впечатлениями старшина контрактной службы Артём Пушнёв. — К данному этапу готовились очень серьезно, в течение нескольких месяцев. Проштудировали огромное количество литературы, занимались и в выходные дни. Лично для меня самым сложным испытанием станет творческий этап «Кавалер», где нужно выступить на сцене перед большим количеством людей.

В заключение всем участникам конкурса были вручены сувениры.

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото Владимира Блинова