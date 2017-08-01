В Тюмени минувшие выходные для команд — участниц конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр прошли в ритме спортивных соревнований. Военные инженеры Армении, Беларуси, России и Узбекистана состязались в тот день в двух спортивных дисциплинах: перетягивании каната и волейболе. Эти соревнования проходили по круговой системе.

Не только на спортивных площадках в тот день кипели страсти. Соревнование голосовых связок проходило и среди болельщиков: «Давай, Беларусь!», «Парни, мы с вами!», «Ну еще, еще чуть-чуть!». Равнодушных точно не было, все кричали, пели, свистели. А вот горячие армянские парни пытались заглушить всех с помощью кларнета и барабана после каждого удачного действия команды военных инженеров Армении.

Белорусская команда военных инженеров на старте этого турнира встречалась с военнослужащими Российской Федерации. Каждый шаг в перетягивании каната давался через «не могу». Каждый мускул включался в работу — настолько велико было напряжение.

В упорной борьбе в третьем туре наши воины все же одолели россиян! Следующими не устояли перед нашими парни из команд Узбекистана и Армении.

После подведения итогов этого испытания места по сумме набранных баллов распределились следующим образом: 1‑е место заняла команда военных инженеров Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2‑е — команда военных инженеров Вооруженных сил Российской Федерации, 3‑е место — команда военных инженеров Вооруженных сил Республики Узбекистан.

— Тут главное — слаженно работать. Как единый механизм, — поделился начальник физической подготовки и спорта 2‑й инженерной бригады капитан Николай Сушко. — Парни из нашей команды правильно задействовали все мышцы на ногах, если бы они работали только руками, очень быстро выбились бы из сил и ослабили захват. Признаюсь, что в рамках подготовки к конкурсу у себя в части тягали грузовой автомобиль «Урал».

…Вскоре страсти закипели и на волейбольной площадке. Там было все: и великолепная техника, и виртуозные передачи, и точные удары. Каждая из команд не хотела уступать и сдаваться. Спортсмены, а в данном случае военные инженеры, буквально вырывали друг у друга победный мяч.

И в этом соревновании вновь за победу боролись команды Беларуси и России. Однако на этот раз россиянам удалось взять реванш у нашей команды за победу в перетягивании каната.

Итак, золото — у российских военных инженеров. Серебро досталось белорусским специалистам, ну а бронзовые награды получили армянские военнослужащие.

Кроме того, в тот день заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по работе с личным составом подполковник Михаил Веприков от лица начальника инженерных войск России поздравил трех именинников белорусских команд «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула». Это водитель инженерно-дорожной роты инженерно-саперного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии рядовой Дмитрий Талерчик, командир эвакуационного отделения взвода технического обслуживания ремонтной роты 2‑й инженерной бригады сержант контрактной службы Евгений Лущик, заместитель командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии старшина контрактной службы Сергей Шупеня. Именинникам вручили подарки и торты.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск