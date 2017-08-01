Когда каждая секунда дорога…

Первый белорусский танкобиатлонный экипаж успешно выступил в своем заезде

Еще до участия в заезде первого белорусского экипажа выступали танкисты из Китая. И, замечу, показали такое время, что заставили понервничать даже бессменных лидеров «Танкового биатлона» всех лет — россиян. А на следующий день на трассу выехал наш экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно. Планка была настолько высока, что преодолеть ее оказалось непросто…

На «Сосну» надейся, да сам не плошай

— Ветер до пяти метров в секунду, температура воздуха — около 25 градусов, — доводит до экипажей текущую метеообстановку главный тренер команды подполковник Владимир Гребенчук. — Баллистические условия стрельбы близки к идеальным.

— А как же порывы ветра? — спросили из строя.

— Да какие тут порывы… В Доманово и не такие были, но это не помешало нам выполнять все упражнения стрельб на отлично. Смотрите, не подведите меня, танкисты!

— Да как мы можем, папа?.. — то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировал кто-то из танкистов.

Действительно, для некоторых танкистов‑биатлонистов Владимир Иванович Гребенчук стал близким человеком — как родной отец. По крайней мере, факт, что гвардейцы проводят с тренером гораздо больше времени, чем с семьей, не вызывает сомнений.

— В принципе с «Сосной» работать проще, чем с 1А40: метеодатчик современного прицела автоматически вводит поправки на угол возвышения и направления ствола, — уже после построения удалось пообщаться с командиром танка гвардии капитаном Дмитрием Артёмочкиным. — Но и про классический прицел забывать не стоит — у командира танка всегда под рукой памятка с пределами сбиваемости в случае возникновения внештатной ситуации.

…А время требуется беречь

…И вот на старте четыре танка — из Зимбабве, Ирана, Казахстана и наш (зеленого цвета). Согласно условиям жеребьевки, белорусским армейцам досталась первая дорожка, а значит догонять будет некого — работаем только на личный результат!

Боевая машина, окутавшись клубами дыма, рванула на первое препятствие — «змейку». Преодолев его без единого замечания, танк остановился на рубеже загрузки боеприпасов.

Помимо судейской коллегии, каждый член команды дополнительно засекает время, затраченное на выполнение нормативов. Потом собранная командой информация станет серьезной базой для поиска мест на маршруте, где возможно сэкономить время. Хоть секунду-две, но очень нужно… На каждом препятствии по секунде — и тогда за все время преодоления трассы можно сэкономить уже до минуты.

Выполнив норматив, танк остановился на рубеже открытия огня для стрельбы. Появляется мишень, звучит выстрел… И на огромных мониторах перед трибунами в режиме реального времени видно, как снаряд прошивает мишень. Второй и третий выстрел также не оставляют шансов выжить «танку» условного противника.

К слову, интереснее смотреть танковый биатлон именно с трибуны — там вдобавок хорошо слышны высказывания судьи-информатора, или, проще говоря, комментатора. Порой его словесные перлы вызывают искренний смех у гостей и журналистов. Ну а профессиональные танкисты говорят, что им не до этого: они полностью сосредоточены на результате.

— У команды Зимбабве есть попадание! — выкрикнул комментатор.

И гости турнира тут же принялись возмущаться — мишень-то оставалась девственно чистой…

А судья-информатор неожиданно добавил:

— Есть попадание в родную русскую землюшку. Ну зачем же по ней, многострадальной, стрелять…

После таких удачных комментариев настроение у зрителей поднималось на глазах. Согласитесь, ведь и от комментатора серьезно зависят и зрелищность, и настрой болельщиков!

…Но вернемся к танкам. Первая боевая задача выполнена, и танк уже несется на огромной скорости к следующим препятствиям. Первое из них — брод. Эти пять минут, пока танк не доедет до очередного огневого рубежа, проходят незаметно: наш механик-водитель старший прапорщик Виталий Богруденко показывает мастерство вождения боевой машины, заставляя радостно выкрикивать детишек.

Однако на одном из препятствий танк, обретя кураж, вошел в занос — и корпус боевой машины зацепил столб-ограничитель… Механик-водитель этого заметить не мог и продолжил движение без остановки на площадке штрафного времени для выполнения норматива по контрольному осмотру танка. В результате судейская коллегия определила нашей команде штрафное время: ни много ни мало — одну минуту. Хотя экипаж выполнял этот норматив на тренировках за гораздо меньшее время… Что ж, будем впредь внимательнее!

Сразу после заезда механик-водитель старший прапорщик Богруденко признался, что даже не заметил того касания ограничителя, нет и видеозаписи того момента… Но строгие и компетентные судьи видели это своими глазами, так что опротестовать этот факт у наших представителей не вышло. Виталий Васильевич заметил также, что трасса танкового биатлона в этом году имеет ряд изменений — и лишь после первого круга он смог понять, как эффективнее преодолевать препятствия.

— Эскарп и колейный мост стали заметно выше, — поделился он впечатлениями сразу после заезда. — Но в целом проблем с ними не было — мой танк преодолевал их мягко, без резких скачков и ударов. После заездов сможем обсудить с другими экипажами все замеченные нами на трассе моменты. А ограничитель? Ну с кем не бывает… Нужно быть внимательнее.

К слову, во время следующего заезда российский танк красного цвета на том же месте чуть не «разулся» — уж очень коварный участок! Одному из судей на вышке после этого случая пришлось даже давать валидол…

«Белорусы — отличные стрелки!»

В стрельбе наш экипаж уже традиционно показал высокий результат — были поражены все пять мишеней: три «танка», «вертолет» и «РПГ». Однако во время ведения огня из НСВТ не сработал файер — фейерверк должен был вылетать из-под мишени в случае ее поражения. К слову, такая же проблема была и в прошлом году… Видимо, устранить ее не получилось…

Казалось бы, ну что тот файер — меньше зрелищности, не более того… Ан нет, он играет важную роль — отследить поражение экипажем мишени «вертолет» гораздо сложнее, чем пробоину в «танке», например. Оттого танкисты во избежание начисления штрафного круга за промах стараются поразить мишень любой ценой, до последнего выстрела.

Так, во время осмотра нашей мишени судейская коллегия обнаружила 11 пробоин в «вертолете» выстрелов было пятнадцать. Скорее всего, он был поражен после первой же очереди, но из-за несрабатывания датчика экипаж вынужден был тратить драгоценные секунды…

— Белорусы — отличные стрелки! — на ломаном русском сказал один из судей от команды-участницы нашим тренерам.

В результате в нашем заезде экипаж старшего прапорщика Сергея Михно предварительно занял лишь второе место из четырех. Но благодаря объективному контролю судей от Беларуси — генерал-майора Андрея Некрашевича и полковника Андрея Острейко удалось найти нестыковки в работе технических работников. Так, во время осмотра мишеней экипажа из Казахстана оказалось, что у него был всего один промах вместо двух. Естественно, время одного штрафного круга нужно было от общего отнимать — а судейская коллегия неправильно посчитала это время, ни много ни мало — на 27 секунд. А отними-ка минуту, когда каждая секунда на счету…

— Используя видеозаписи, нам удалось доказать судейской коллегии этот факт — и, как следствие, выйти на первое место в заезде и занять третью итоговую позицию в текущем рейтинге экипажей, — подчеркнул генерал-майор Андрей Некрашевич. — Лучше бы, конечно, таких моментов избегать, но и игнорировать нарушения не стоит. Тем более сейчас, когда каждая секунда дорога!

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Напомним: первый этап международного конкурса «Индивидуальная гонка» — самый продолжительный. Он проводится на подмосковном полигоне Алабино с 29 июля по 6 августа. По результатам жеребьевки наша команда выступает на танках зеленого цвета в третьих заездах вместе с командами из Зимбабве, Ирана и Казахстана. Следующие экипажи выйдут на трассу 1 и 5 августа соответственно.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную «Эстафету» (проводится с 8 по 10 августа) допускаются только 12 команд из 19, и лишь четыре из них смогут сразиться в финале за места на пьедестале почета. Финальный этап «Танкового биатлона» пройдет 12 августа.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск