С боевым настроем

В Новосибирске начинают соревноваться отличники войсковой разведки

29 июля в Новосибирске состоялось торжественное открытие международного конкурса «Отличники войсковой разведки». В этой церемонии приняли участие начальник разведки — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Виктор Марусин и другие представители руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, заместитель губернатора Новосибирской области и мэр города Новосибирска.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» открывал генерал-майор Виктор Марусин:

— Дорогие друзья, стало доброй традицией на нашей сибирской земле принимать этот конкурс, вот уже третий раз он проводится в Новосибирске. Сегодня нашего полку прибыло —

теперь стран-участниц в этом состязании стало семь. Приглашаем всех вас на полигон Кольцово, где разведчики продемонстрируют свои навыки и умения. Ну а участникам команд пожелаю боевого настроя, показать свой характер и лучшие профессиональные качества.

Во время торжественной церемонии перед гостями выступили курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, продемонстрировавшие приемы рукопашного боя. А представители организаций регионального отделения ДОСААФ России показали реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. Изюминкой концертной программы стало файер-шоу: зрители смогли увидеть виртуозное владение огненными шестами, веерами, сложными геометрическими фигурами…

Среди песен, исполненных во время концерта военным оркестром и хором курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, прозвучали и национальные песни стран-участниц, в том числе наши белорусские — «Белая Русь» и «Чарка на пасашок».

…А затем команды-участницы отправились готовиться к первому этапу состязания на полигон Кольцово. Репортаж о десантировании наших разведчиков, совершении ими марш-броска и проведении разведывательной засады на объект условного противника читайте в ближайших номерах газеты.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск -— Минск