«Снайпер» бьёт в цель

Вчера на полигоне нашей 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел военно-профессиональный этап «Снайпер» международного конкурса «Воин Содружества» в рамках АрМИ.

Военнослужащим предстояло поразить из автомата Калашникова мишень № 4 на удалении 100 метров. Стрельба велась из положений лежа, стоя и с колена. У каждого участника было пятнадцать патронов — по пять для стрельбы из каждого положения.

С самого утра на полигоне участники состязания прошли инструктаж, получили оружие и приступили к приведению его к нормальному бою. Сами же соревнования начались во второй половине дня.

Более подробно об этапе конкурса «Снайпер» международного конкурса читайте в следующем номере газеты.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова