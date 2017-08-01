В ходе международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» представители наших Вооруженных Сил подготовили для участников не только места для проведения соревнований, но и насыщенную программу для отдыха и знакомства с историей и культурой нашей страны. Так, уже в первые дни состязаний участники посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Для гостей провели экскурсию по выставочным залам, рассказали о происхождении экспонатов, о подвигах фронтовиков.

Не менее насыщенным стал для военнослужащих и воскресный день. Участники отправились на экскурсию в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Многие гости не раз слышали о его существовании. И вот им выпала возможность посетить музей под открытым небом.

— Очень рад, что мне представилась возможность побывать в Беларуси, ведь это отличная возможность познакомиться не только с военными коллегами, но и с историей вашего народа, посетить знаковые места, — рассказал участник команды из Казахстана старший сержант контрактной службы Олжас Ермеков — Спасибо за гостеприимство! Белорусы — очень открытые, и это стало заметно с первого дня нашего пребывания. Надеюсь, я и мои товарищи приедем в вашу страну еще раз.

На территории комплекса работали экскурсионные и развлекательные зоны. Экскурсовод провела гостей по всему комплексу, подробно рассказала не только о технических характеристиках техники, но и об истории ее появления в комплексе. Время экскурсии, которая продлилась более двух часов, пролетело незаметно. Иногда экскурсоводу даже приходилось поторапливать военнослужащих-участников, чтобы успеть показать им все экспонаты. Они с улыбками садились за зенитные установки, спускались в доты, ходили по окопам, фотографировались…

В тот день для своих гостей руководство историко-культурного комплекса «Линия Сталина» подготовило не только занимательную экскурсию. Посетители могли покататься и на квадроциклах, катамаранах и лодках, а также на бронетехнике времен Великой Отечественной войны, пострелять из различных видов оружия.

Впереди у участников конкурса еще не один день пребывания в нашей стране, и, как пояснили организаторы конкурса, скучать им в свободное время не придется.