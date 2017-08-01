Взрывоопасные – не опасны

Сегодня служба ракетно-артиллерийского вооружения отмечает свой годовой праздник

Ранее специалисты ракетно-артиллерийского вооружения отмечали свой профессиональный праздник 19 ноября — в День ракетных войск и артиллерии. Однако это было не совсем правильно, ведь номенклатура материальных средств службы охватывала не только снабжение ракетных войск и артиллерии, но и поступающие на вооружение новые образцы ракетного и зенитного ракетного вооружения.

Чтобы расставить все точки над «і», военные эксперты обратились к истории. Выяснилось, что 1 августа 1968 года службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) военных округов Советской Армии в целях улучшения руководства ими были подчинены командующим войсками округов. Тем самым особый статус и значимость служб РАВ были признаны на самом высоком уровне.

В этой связи, учитывая возросший объем работ и значение службы ракетно-артиллерийского вооружения по обеспечению Вооруженных Сил и родов войск ракетным, зенитным ракетным, артиллерийским, зенитно-артиллерийским вооружением, радиотехническими средствами, различными боеприпасами видов, в соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь от 19 марта 2012 года № 250, был установлен годовой праздник службы ракетно-артиллерийского вооружения — 1 августа.

Накануне пятой годовщины с начала написания новой главы в истории службы РАВ состоялась беседа нашего корреспондента с начальником управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны полковником Виталием Шестаком.

— Номенклатуры службы ракетно-артиллерийского вооружения и задачи, стоящие перед ее специалистами, охватывают практически все сферы деятельности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. А главной задачей как в мирное, так и в военное время было и остается своевременное и бесперебойное обеспечение войск всеми видами РАВ, организация их правильной эксплуатации и своевременного ремонта.

Заверяю вас: нет ни одной воинской части, где бы не состояла на учете номенклатура службы ракетно-артиллерийского вооружения.

— Виталий Иванович, ведь неспроста ваш профессиональный праздник обозначен отдельной датой — наверняка он стал признанием труда множества специалистов в погонах, целых поколений…

— Сегодня управление ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны — это небольшой коллектив профессионалов, который прилагает все усилия для того, чтобы сохранить в исправном состоянии, пригодными к применению по предназначению РАВ, ракеты и боеприпасы и обеспечить ими соединения и воинские части Вооруженных Сил.

Кроме пяти отделов управления ракетно-артиллерийского вооружения, ежедневно на благо белорусской армии трудятся подчиненные начальнику управления 12 воинских частей, а также специалисты служб РАВ командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, командования сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, соединений и воинских частей Вооруженных Сил.

— Как же обеспечивается безопасность хранения вооружения и боеприпасов?

— Сегодня объем содержащегося в Вооруженных Силах Республики Беларусь РАВ составляет свыше пяти тысяч номенклатур. Только стрелкового оружия и средств ближнего боя — свыше одного миллиона единиц, ракет и боеприпасов всех типов — свыше 700 тысяч тонн.

Арсеналы, базы, склады, подчиненные начальнику управления ракетно-артиллерийского вооружения, занимают в нашей стране территорию общей площадью свыше 15 тысяч гектаров. В основном они дислоцируются в лесных массивах и потому требуют обеспечения повышенной пожаробезопасности — на небольшой площади сосредоточено значительное количество взрывчатых веществ различных типов. Вызывают озабоченность увеличившиеся в последние годы темпы строительства городов и населенных пунктов, приближение жилых построек к местам хранения боеприпасов на складах соединений и воинских частей Вооруженных Сил, что влечет за собой дополнительную нагрузку на поддержание требуемого уровня взрывопожаробезопасности таких мест.

Обеспечение взрывопожаробезопасности, сохранности имеющихся и поступающих на снабжение Вооруженных Сил новых образцов ВВСТ, оружия, ракет и боеприпасов является непрерывным процессом, что подтверждает экономическую целесообразность постоянных капиталовложений для поддержания мест их хранения на уровне гарантированной безопасности.

Статистический анализ показывает: c момента распада Советского Союза по настоящее время в более чем 100 странах зарегистрировано более 500 взрывов на местах складирования боеприпасов… Безусловно, в своей повседневной деятельности мы учитываем и негативный опыт наших коллег из соседних государств. Анализируя последние события, связанные с пожарами на артиллерийских складах, можно сделать вывод о том, что даже самый оборудованный в противопожарном отношении объект не сможет предотвратить последствий нарушения элементарных правил безопасности.

Для обеспечения безопасного хранения вооружения и военной техники в Вооруженных Силах уже который год функционирует государственная программа. Выполнение ее требований ежегодно позволяет достигать более высокого уровня технического состояния хранимых запасов ВВСТ, ракет и боеприпасов и не допускать чрезвычайных ситуаций в местах их хранения. Это обеспечивает также надлежащие условия содержания ВВСТ. В соответствии с госпрограммой проводится текущий и капитальный ремонт объектов хранения и технического обслуживания ВВСТ, места хранения боеприпасов оборудуются объектовой охранной и автоматической пожарной, периметральной сигнализациями.

— Виталий Иванович, раскройте секрет: как РАВ, ракеты и боеприпасы (даже те, что родом из СССР) многие годы удается поддерживать в исправном и пригодном для применения состоянии?

— Ни для кого не секрет, что содержание вооружения и техники требует достаточно серьезных материальных и финансовых затрат. В первые годы существования Вооруженных Сил Республики Беларусь мы столкнулись с проблемой ремонта отдельных образцов вооружения и техники, так как ранее данные виды работ на предприятиях нашей республики не производились. Это делало нас зависимыми от других государств.

На сегодняшний день для ремонта РАВ в арсеналах и базах созданы и успешно функционируют цеха по ремонту артиллерийского вооружения, наземного оборудования и зенитных ракетных комплексов, стрелкового оружия, оптических и электронно-оптических приборов, базовых шасси.

Имея мощную производственную базу, мы пошли по пути самостоятельного освоения различных видов ремонта вооружения и техники — и к настоящему времени достигли существенных успехов. Сегодня можем уже самостоятельно проводить капитальный ремонт всех типов реактивных систем залпового огня, комплексный средний ремонт пусковых установок и транспортных машин тактического ракетного комплекса «Точка», комплексный средний ремонт радиолокационных станций, пунктов боевого управления, зенитных ракетных комплексов, командно-штабных машин, электростанций. Нам по силам капитальный ремонт гаубиц, комплексный средний ремонт всех самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов, капитальный ремонт всех видов стрелкового оружия, состоящих на вооружении белорусской армии, средний ремонт дальномеров, оптических и электронно-оптических приборов.

Экономический эффект от освоения таких ремонтов очевиден. Ремонтируя вооружение и технику, используя собственные ресурсы, мы получаем возможность закупать новые образцы вооружения и техники, обновлять производственное оборудование.

В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь создана и успешно работает многоуровневая система контроля за техническим состоянием ракет и боеприпасов.

По результатам регламентных работ с ракетами, лабораторных испытаний боеприпасов и их элементов принимается решение о дальнейшей их эксплуатации, назначаются сроки их хранения или продлеваются назначенные прежде сроки службы.

Ежегодно подвергается испытаниям около 20 процентов партий боеприпасов от общего их количества. Для увеличения этого объема внедряются новые технологии и закупается новое технологическое оборудование. С его помощью уже который год подряд удается обеспечить безопасную стрельбу реактивными снарядами «Ураган» и ежегодно экономить значительные финансовые средства.

Большое внимание мы уделяем ремонту боеприпасов. На сегодняшний день функционируют три цеха по ремонту боеприпасов в 43, 46‑м арсеналах и 1393‑й артиллерийской базе боеприпасов. С целью увеличения ежегодного количества таких ремонтов в настоящее время строится новый, удовлетворяющий всем современным требованиям цех по ремонту боеприпасов в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов.

— От Советской Армии нам досталось немалое наследие. Расскажите о том, какая ведется работа по снижению невостребованных запасов РАВ, ракет и боеприпасов.

— Да, за время существования СССР на территории Белорусского военного округа были накоплены значительные запасы вооружения и военной техники, ракет и боеприпасов. Часть их в настоящее время снята с вооружения, она не соответствует потребностям белорусской армии. Избавиться от такого наследия — задача не из легких.

Работа по высвобождению от излишествующих материальных средств осуществляется путем их утилизации и реализации. Это позволяет постоянно разгружать наши арсеналы и базы, а также перераспределять хранящиеся на них запасы, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными Силами.

Те боеприпасы, которые не востребованы длительное время, мы утилизируем. В результате разработки новых технологий удалось утилизировать в прошлом году на базе 46‑го и 43‑го арсеналов опасные в обращении реактивные снаряды, содержащие в своем составе запрещенные противопехотные мины, тем самым сэкономить государственные средства на проведение работ по их утилизации сторонними организациями.

— Виталий Иванович, как вы уже говорили, специалисты службы РАВ зачастую пользуются в своей работе и зарубежным опытом. Что расскажете о значимых для специалистов службы РАВ событиях в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами?

— В области хранения ракет и боеприпасов военно-техническое сотрудничество с другими государствами играет немаловажную роль.

Не так давно представители

Вооруженных Сил Республики Беларусь приняли участие в сборе начальников арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Сбор проводился на базе арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1‑го разряда 1060‑го центра материально-технического обеспечения (н. п. Котово, Новгородская область). Представителям Вооруженных Сил Республики Беларусь были продемонстрированы усовершенствованные подходы к организации хранения ракет и боеприпасов, а также современные образцы пожарной техники.

В прошлом году на территории 1061‑го цмто российского Южного военного округа (г. Моздок) была проведена рабочая встреча руководящего состава Вооруженных Сил Республики Беларусь с начальником главного ракетно-артиллерийского управления, командованием Южного военного округа и другими должностными лицами российской армии по вопросам обмена опытом хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в арсеналах, базах и складах. В ходе той встречи удалось достигнуть ряд соглашений в области двустороннего сотрудничества.

— Какие новые образцы вооружения и техники поступили на вооружение белорусской армии в последнее время?

— Ежегодно нашим управлением планируется обеспечение войск новым вооружением и техникой. За последнее десятилетие в соединения и воинские части поступило более 25 новых наименований РАВ. Среди них станции обнаружения и целеуказания, комплексы средств автоматизации, автоматизированные комплексы управления станциями помех, мобильные измерительные, контрольно-диагностические комплексы и системы, комбинированные салютные установки, прицелы, очки ночного видения и стрелковое оружие для сил специальных операций Вооруженных Сил, средства индивидуальной бронезащиты, боеприпасы к реактивной артиллерии, а также много типов тренажеров.

— В завершение нашей беседы традиционно — место поздравлению…

— Я искренне поздравляю наших ветеранов, офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат, гражданский персонал воинских частей и подразделений ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, личный состав кафедры ракетно-артиллерийского вооружения факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь, управления вооружения командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, специалистов служб ракетно-артиллерийского вооружения оперативных командований, командования сил специальных операций, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил.

Хочу всех поблагодарить за совместную работу, пожелать им крепкого здоровья, успехов в службе, труде и учебе на благо нашей страны. С праздником вас, дорогие РАВисты!

Беседовал подполковник Игорь Жук, «Ваяр»