Во время церемонии открытия «АрМИ‑2017» к участникам игр впервые обратились президенты ряда государств — в том числе Беларуси

В минувшую субботу на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия «Армейских международных игр — 2017». Лучшие армейцы из 28 стран мира встретились в едином строю, чтобы принять участие в этой церемонии, а затем на протяжении двух недель демонстрировать свое мастерство владения вооружением и военной техникой. Традиции не изменили: на главной площади парка «Патриот» был поднят флаг АрМИ.

С огромного экрана к гостям и участникам обратился и Президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко в своем видеообращении поприветствовал и поздравил участников «военной олимпиады», подчеркнул, что в таком соперничестве заключен огромный смысл.

— Согласитесь, привычнее видеть этих людей с оружием в руках на мощной военной технике. Поэтому встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами, — говорилось в обращении главы нашего государства. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что эти игры послужат хорошей школой, дадут возможность обменяться практическим опытом и военными знаниями, а у недругов надолго отобьют желание рассматривать нас через оружейный прицел.

— Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты, — подчеркнул в завершение своего выступления Главно

командующий Вооруженными Силами Республики Беларусь. — Желаю всем участникам Армейских международных игр успехов и высоких результатов в состязаниях, ну а родной белорусской команде — ярких и убедительных побед!

— Это очень серьезно поднимет боевой дух участников «АрМИ‑2017», — уверен главный тренер сборной наших Вооруженных Сил по танковому биатлону подполковник Владимир Гребенчук. — На церемонии открытия были не все экипажи — лишь по девять человек от команды. Однако вечером во время информирования мы дополнительно просмотрели это видеообращение в комнате досуга и информирования в расположении, где проживают танкисты. Еще раз повторюсь: это очень ответственно — ощущать, что за результатами наших игр следит сам Президент.

…После видеообращения главы Российской Федерации присутствующих поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Сергей Кужугетович в своем обращении к гостям и участникам (а их, по сообщению пресс-службы Минобороны России, было более 25 тысяч человек) отметил:

— С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот сегодня свой профессионализм продемонстрирует уже свыше 3,5 тысячи военнослужащих.

Министр обороны Российской Федерации также выразил свое удовлетворение от того, что с каждым годом увеличивается не только количество команд, но и количество стран, принимающих у себя отдельные конкурсы. На этот раз эстафету проведения конкурсов, проходящих в рамках Армейских международных игр, примут, помимо традиционных их организаторов — России и Казахстана, еще Азербайджан, Беларусь и Китай.

— Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах. Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечет значительное количество зрителей, — подчеркнул Сергей Шойгу. — Но помните главное: победа — это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи.

После торжественной церемонии открытия организаторы представили зрителям концертную программу, которую подготовили лучшие творческие коллективы стран, принимающих игры в этом году. После выступления ансамбля из Азербайджана яркими танцами и душевной песней гостей порадовали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь под руководством полковника Владимира Воропаева. Коллектив подготовил песню «Спадчына», которая, на удивление, была известна многим гостям церемонии — это было видно по их улыбкам, по стремлению подпеть нашим артистам.

На полигоне было организовано также немало активных зрелищ — катание на лошадях, осмотр экспозиции военной техники… Удалось ознакомиться и с работой юных армейцев в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Уже традиционно в день открытия у гостей игр была возможность попробовать национальные блюда тех стран, которые принимают участие в «Танковом биатлоне». Белорусскую кухню представляли сборная поваров и пекарей наших Вооруженных Сил. И ажиотаж у нашего стола с яствами, замечу, не спадал до самого окончания — такими вкусными оказались драники, зразы и другие национальные лакомства!

Наша справка

«АрМИ‑2017»

в цифрах и фактах

В рамках игр проводится 28 конкурсов: 17 из них пройдут в России в границах четырех военных округов, еще 11 конкурсов организованы на территории других государств.

«АрМИ‑2017» проходят на территории пяти стран.

21 полигон будет задействован на время проведения конкурсов.

Команды 28 стран-участниц будут состязаться за звание сильнейших в своих конкурсах.

Девять государств участвуют в играх впервые.

150 команд примут участие в этих АрМИ (для сравнения: в прошлом году было 128 команд от 20 государств).

Самые представительные команды заявили — Россия (28 конкурсов), Казахстан (17), Китай (15) и Беларусь (13).

22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.

Более 3.500 военнослужащих — таково окончательное количество участников — АрМИ.

55 танковых экипажей принимают участие в конкурсе «Танковый биатлон» (по три экипажа от 18 стран и один экипаж от Уганды).

Более 650 единиц техники и вооружения подготовили организаторы для участия в конкурсах.

Среди участников и команд будет разыграно 2.886 медалей и 28 переходящих кубков.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск