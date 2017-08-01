Ярко! С китайским колоритом!..

Белорусские военнослужащие приняли участие в церемонии открытия «АрМИ‑2017» на полигоне Корла (КНР)

В минувшее воскресенье свидетелями грандиозного шоу, организованного хозяевами турнира, стало более пяти тысяч зрителей из числа местных жителей, гостей из других регионов Китая и иностранных делегаций.

Со словами приветствия в видеообращениях к участникам «АрМИ‑2017» обратились главы трех государств — Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Президент нашей страны Александр Лукашенко, обращаясь к участникам международных состязаний, получивших неформальное название «военная Олимпиада», отметил: мирные встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и вооруженными силами.

Александр Григорьевич также выразил уверенность в том, что эти игры станут для военнослужащих хорошей школой, дадут возможность обменяться практическим опытом и военными знаниями.

На церемонии открытия были продемонстрированы боевые возможности новейших перспективных образцов вооружения, сухопутной и воздушной военной техники Народно-освободительной армии Китая. Затем грянул концерт, увенчавший все действо и как нельзя лучше отразивший национальный китайский колорит.

…Напомним: в рамках «Армейских международных игр — 2017» Республика Беларусь будет представлена командами на полигоне Корла в двух конкурсах — «Чистое небо» и «Безопасная среда». Болеем за наших!

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск