Об этом в ходе брифинга сообщил главный судья международного конкурса полковник Роман Бинюков.

— После нескольких дней состязаний в рамках «Танкового биатлона» выявились лидеры конкурса, — подчеркнул Роман Александрович. — Это экипажи Российской Федерации (19 минут 10 секунд), Китайской Народной Республики (19.40), Республики Беларусь (22.22) и Республики Казахстан (22.43).

В ходе брифинга главный судья конкурса отметил также, что в этом году заметно вырос уровень поражения целей — практически на 30 % по сравнению с прошлым.

— Команд, которые поражают абсолютно все мишени, стало гораздо больше, — заметил полковник Роман Бинюков. — Поэтому счет уже идет не на минуты, а на секунды. А сами экипажи стали уделять гораздо больше внимания правильному преодолению препятствий — ошибок сравнительно немного. Свою роль в этом сыграло и появление площадки штрафного времени. В целом в нынешнем конкурсе участвуют экипажи более подготовленные, чем ранее.

А вчера экипаж под командованием старшего лейтенанта Павла Марковца стал первым в своем заезде!

Успеха белорусскому экипажу удалось добиться благодаря безупречной, ювелирной стрельбе — судьи уже традиционно не зафиксировали ни одного промаха! Не было замечено и касания ограничительных столбов, ошибок при преодолении препятствий.

— Хочу отметить, что с поставленной задачей экипаж справился, мы продолжаем сохранять за собой, за нашими Вооруженными Силами лидирующие позиции, — отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Некрашевич. — Сделали выводы из предыдущего заезда, и самая главная задача, которая стояла перед этим экипажем, — исключить ошибки во время прохождения трассы, выполнена!

Также, по словам Андрея Константиновича, белорусская команда — единственная не имеющая промахов в ходе проведенных заездов:

— Мы анализируем действия экипажей всех команд. И такого результата — стопроцентного безупречного поражения целей — нет ни у одной команды!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск