Быстрее! Выше! Сильнее!

Вчера на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел военно-спортивный этап «Атлет» международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества».

Участники конкурса состязались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине (мужчины), сгибании и разгибании рук в упоре лежа (женщины), преодолении полосы препятствий (мужчины) и метании гранат. Кроме того, военнослужащие-контрактники преодолевали дистанцию в 2 километра (мужчины) и 1.300 метров (женщины).

Более подробно о ходе этих состязаний и итогах конкурсного этапа «Атлет» читайте в завтрашнем номере «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова