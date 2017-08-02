Кинологи настроены на победу

Они стали призерами на стартовом этапе конкурса «Верный друг».

Вчера в подмосковном Дмитрове на базе 470‑го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации завершился первый этап международного конкурса «Верный друг». В ходе «Дог-биатлона» — индивидуальной гонки» наши кинологи со своими питомцами показали хорошие результаты и завоевали второе место в турнирной таблице, уступив лишь команде из Российской Федерации.

Как отметил начальник кинологического центра Вооруженных Сил главный тренер команды подполковник Андрей Бордуков, лучший результат из четырех наших военнослужащих с собаками показал в индивидуальной гонке инструктор специального отделения этого центра младший сержант Артур Карпович с немецкой овчаркой Лари.

Артур и Лари завоевали четвертое место в личном зачете (отставание от призового места — всего восемь секунд). К слову, первые три места у кинологов из Российской Федерации.

— Результатом выступления мы довольны, в целом поставленная задача выполнена. Нужно немного поработать над улучшением качества стрельбы из малокалиберной винтовки, — подчеркнул в беседе Андрей Юрьевич. — Кстати, из-за аномальной жары, которая характерна для второй половины лета в Подмосковье, начало этапа было перенесено по просьбам участников на семь часов утра. Как показал опыт прошлого года, собаки выкладываются во время забега на 100 проценов — и потом не очень хорошо себя чувствуют. Некоторым может даже потребоваться ветеринарная помощь… В этом году ошибки прошлых лет были учтены организаторами, собаки чувствуют себя хорошо.

Следующий этап конкурса — «Защитная служба» — пройдет завтра, 3 августа. В ходе него каждый участник со служебной собакой должен будет последовательно выполнить задержание нарушителя, его досмотр и конвоирование, защиту от нападения нарушителя.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора