«Мишени» парашютистов

На днях на аэродроме Каролино под Гродно прошел XV открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту. В нем приняли участие сборная команда по парашютному спорту Вооруженных Сил, команды сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, нештатные спортивно-парашютные команды ряда воинских частей белорусской армии, а также военнослужащие — спортсмены воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС Республики Беларусь и семи аэроклубов нашей страны.

Одновременно проводился открытый кубок Гродненской области по парашютному спорту на точность приземления, в котором принимали участие представители областного аэроклуба и спортсмены из других регионов и городов. Всего свыше ста парашютистов соревновалось как в командном, так и в личном первенстве.

Программа соревнования включала в себя три упражнения по классическому парашютизму: прыжки с парашютом на точность приземления, индивидуальные акробатические прыжки и прыжки на точность приземления в составе команд.

Состязание начиналось в семь часов утра и длилось все светлое время суток. Над аэродромом не смолкал гул мотора самолета и рокот лопастей винтокрылых машин. С борта вертолета Ми‑8 спортсмены совершали прыжки на точность приземления, а с самолета Ан‑2 — индивидуальные акробатические прыжки.

Как сообщил директор Гродненского областного аэроклуба Константин Царик, в ходе выполнения упражнения по индивидуальной акробатике высота прыжка составляет 2.200 метров. Рабочее время спортсмена — считаные секунды, пока длится свободное падение. Парашютист должен выполнить четыре спирали и два сальто в определенном порядке. Все это снимается на видеокамеру, фиксируется время выполнения акробатических элементов.

Состязаться на точность приземления также непросто. Прыжки выполняются с большой высоты, а парашют раскрывается на высоте один километр. Нужно приземлиться так, чтобы попасть в «ноль» — это всего два сантиметра в центре шестнадцатисантиметрового круга, обозначенного на большом мате для приземления спортсменов. Каждый из них работал на индивидуальный зачет, а по сумме набранных баллов складывался общекомандный результат (за вычетом одного худшего прыжка).

Соревнование было организовано в несколько туров, затем состоялись полуфинал и финал. В очередной тур проходили лучшие. Несмотря на напряженную спортивную борьбу, на аэродроме царила очень теплая, дружеская атмосфера.

Как рассказал тренер сборной команды Вооруженных Сил лейтенант Михаил Карпов, в 2015 году чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту уже проводился в Гродно.

— Город нам очень понравился, встретили нас радушно, — отметил Михаил Леонидович. — Командование войск ЗОК и воинский коллектив 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, директор областного ­аэроклуба Константин Царик создали все необходимые условия для успешного проведения чемпионата. Нам предоставили материально-техническую базу, которая соответствует мировым стандартам, обеспечили надлежащие бытовые условия спортсменам. Надеюсь, что проведение этого мероприятия на гродненской земле станет хорошей традицией.

В итоге в общекомандном зачете среди мужчин и женщин золото завоевала команда воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Серебряным призером стала команда сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, на третьем месте — сборная команда Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора