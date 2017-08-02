О снайперских баталиях – подробнее

В рамках «Армейских международных игр — 2017» в нашей стране продолжается международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества». На полигоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, как мы уже сообщали, прошел один из стартовых этапов конкурса — «Снайпер».

— Этап конкурса по огневой подготовке проводится с целью определения навыков ведения участниками огня из автомата АК‑74, — рассказал главный судья «Снайпера» подполковник Сергей Савицкий. — Задача данного состязания — определить наиболее подготовленных к выполнению стрельб из автомата военнослужащих. К слову, в данном упражнении и военнослужащие-женщины, и военнослужащие-мужчины выступают на равных условиях.

…На полигоне участники состязания с самого утра прошли инструктаж. Чтобы никто не сомневался в честности условий турнира, его организаторами каждому была предоставлена возможность лично выбрать себе оружие.

Чуть позже участникам команд определили время для приведения оружия к нормальному бою.

А во второй половине дня началось само состязание.

Его участникам предстояло поразить из автомата Калашникова мишень № 4 с кругами. Находилась она на удалении 100 метров. Мишень показывали три раза — на 50, 60 и 70 секунд с промежутком в пятнадцать секунд. Стрельбу было необходимо вести лежа, с колена и стоя, меняя положение с каждым показом мишени. На выполнение упражнения у участников было по пять патронов на стрельбу из каждого положения.

Один за другим военнослужащие выходили на огневой рубеж. Тщательно и долго прицеливались… Каждый хотел выбить как можно больше очков. Излишняя торопливость могла привести к промаху, а впоследствии и к проигрышу всей команды на этапе.

И вот выполнение упражнения закончено. Судьи подсчитали баллы и объявили результаты.

В итоге первое место в личном зачете с результатом 133 очка занял старший сержант контрактной службы Олжас Ермеков (Республика Казахстан). Второе место с отставанием в одно очко досталось его товарищу по команде старшему сержанту контрактной службы Асхату Байдуалетову. А третьим в личном зачете с результатом 129 очков стал старшина контрактной службы Артём Пушнёв, представитель команды наших Вооруженных Сил.

— Бесспорно, в такие минуты сложно не волноваться, — рассказал старший сержант контрактной службы Олжас Ермеков. — Постарался представить себе, что я все еще тренируюсь, — наверное, это и помогло. Еще свою роль сыграл и тот факт, что я каждую свою победу — и эту тоже — посвящаю маме. Именно о ней и о том, как она будет гордиться мной, я думал в момент ведения огня…

Среди женщин в личном зачете первое место с результатом 124 очка завоевала наша сооте­чественница ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская. Второе место досталось младшему сержанту контрактной службы Людмиле Губоревой (Республика Казахстан), набравшей 101 очко. Третьей с результатом 93 очка стала младший сержант контрактной службы Лилия Даутова (Российская Федерация).

— Волнение, несомненно, мешало, хотелось показать лучший результат… — призналась Анна Ковалевская. — При стрельбе стоя был ветер, что тоже не в пользу стрелка. На тренировках, когда ничего не отвлекало, выбивала 130–140 очков, а в ходе самих соревнований — всего 124: конечно, обидно. Думала, что отстреляюсь лучше… Но для победы хватило и набранных очков.

В командном зачете первое место в конкурсе «Снайпер» заняли стрелки Республики Казахстан. Второе место — с небольшим отрывом от лидеров — у нашей команды, третье — у команды Российской Федерации.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова