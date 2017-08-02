От Бобруйска до Рогачёва…

…и обратно совершили 50‑километровый марш водители весеннего призыва нынешнего года из состава 147‑й зенитной ракетной бригады. С этого дня для военнослужащих начинаются напряженные водительские армейские будни.

— Для некоторых новичков этот марш стал довольно серьезным испытанием, — прокомментировал итоги мероприятия начальник автомобильной службы 147 зрбр майор Дмитрий Шульга. — Я имею в виду тех ребят, кто до призыва не имел опыта управления большегрузными автомобилями. Гораздо увереннее перед маршем выглядели новички, у которых за плечами было несколько лет водительского стажа. Впрочем, все водители прошли марш нормально. Каких-либо задержек в пути не возникло, нарушений — тем более. Новичкам не пришлось прибегать к помощи старших машин, которые назначались из числа офицеров и прапорщиков, имеющих опыт эксплуатации автомобилей. Можно сказать, перейден Рубикон, за которым ребят ожидает нелегкий труд военных водителей.

По словам Дмитрия Михайловича, перед тем как принять участие в марше, новое водительское пополнение прошло в воинской части доподготовку. Общая продолжительность учебных занятий составила 72 часа. После чего водители сдали экзамен и совершили 50‑километровый марш. Все они вышли на это испытание с хорошим настроем, ведь для них это был один из самых знаменательных дней за время армейской службы.

— Общая оценка, которую я бы выставил личному составу, принимавшему участие в марше, — «хорошо», — подчеркнул начальник автомобильной службы бригады. — Действиями водителей я остался доволен, все прошло на достаточно высоком уровне. Все-таки недавно призванные ребята должны понять разницу между военными и гражданскими автомобилями. А теорию, как я убедился, парни знают неплохо, в досаафовских автошколах ее преподают основательно.

Доволен пройденным маршем и его непосредственный участник — рядовой Сергей Симанович. Родом он из Кировского района Могилевской области. Учился в местном сельскохозяйственном колледже, где и получил специальность водителя. В Вооруженные Силы Сергей призвался, можно сказать, в зрелом возрасте. Парню 27 лет, среди своих товарищей по весеннему призыву он пользуется авторитетом и уважением. За баранкой Сергей уже девять лет, освоил многие типы легковых и грузовых автотранспортных средств.

— Последнее мое место работы «на гражданке» — бобруйское предприятие «БелшинаТранс», — рассказал рядовой Симанович. — Там я трудился на грузовом МАЗе. В армии пересел на КамАЗ, быстро освоил эту замечательную машину и готов пройти на ней свою армейскую службу. Технические характеристики автомобилей схожие. Мне не составило труда изучить устройство данной машины, да и ребятам я старался во всем помочь. Показывал им устройство различных узлов и агрегатов, подсказывал способы управления в различных дорожных ситуациях, консультировал по техническому обслуживанию машин. Лишний совет или рекомендация, по моему мнению, в таком деле не помешают. Не так уж велик промежуток времени между призывом в армию и первым многокилометровым маршем.

Своим товарищам опытный водитель рекомендовал соблюдать следующие правила: тщательно изучать вверенную автомобильную технику; неукоснительно выполнять требования техники безопасности; обращаться за помощью к более опытным военнослужащим, если в процессе обслуживания автомобиля возникли какие-либо затруднения, не пытаться устранить неисправность собственными силами, тем более если чего-то не знаешь. Техника требует самого серьезного подхода.

Как признался собеседник, ему очень нравится служить в ВВС и войсках ПВО — здесь много автотранспортной техники и специальных машин. А к технике Сергей неравнодушен с детства. Он давно мечтал поближе познакомиться с современным вооружением, с помощью которого белорусские военнослужащие защищают родное небо. И вот мечта исполнилась. Теперь Сергею во чтобы то ни стало хочется увидеть боевые пуски ракет. Впереди у Сергея Симановича и его товарищей — длительные марши на полигон, боевые стрельбы, напряженные тактические учения. Парень уверен, что его армейская служба будет увлекательной, а время пролетит незаметно. После увольнения в запас он вновь займется любимым и хорошо знакомым шоферским ремеслом.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора