Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём десантников и сил специальных операций

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций!

2 августа в Республике Беларусь отмечается День десантников и сил специальных операций, установленный в ознаменование выдающихся заслуг воинов‑десантников всех поколений в защите Отечества.

В годы Великой Отечественной войны крылатая пехота покрыла себя неувядаемой славой на полях сражений, освобождала белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков.

За мужество и доблесть, патриотизм и бесстрашие, умение свято хранить воинское братство и побеждать в самых сложных условиях десантники снискали заслуженную любовь и уважение народа.

В Республике Беларусь славные традиции поколения победителей бережно хранят и приумножают воины нового современного рода войск нашей армии — сил специальных операций.

В напряженных буднях эти войска успешно совершенствуют навыки решения специальных задач в интересах обеспечения военной безопасности государства.

Белорусский народ может быть твердо уверен — воины сил специальных операций и впредь будут эффективно решать задачи по защите национальных интересов Республики Беларусь.

Поздравляю ветеранов, личный состав сил специальных операций с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков