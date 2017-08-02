«Рыцари неба» покорили столицу

На днях в Минске состоялось празднование Дня десантников и сил специальных операций.

Тысячи белорусов по праву гордятся службой в прославленном роде войск. Они не понаслышке знают, что такое десантное братство. Вот и теперь среди зрителей, что собрались на площадке возле Дворца спорта, зачастую мелькал бело-голубой узор тельняшек, которые гордо выглядывали из-под «гражданки». Праздничные мероприятия, обобщенно названные «Рыцари неба», начались на месте, куда более памятном для всех «голубых беретов»…

Помнить о героях

Хмурое небо, мелкий дождь… Порывы ветра продувают со всех сторон мемориал на Острове Мужества и Скорби в центре старого Минска. Военнослужащие роты почетного караула, чеканя шаг, несут венки — спустя минуту их возложат у подножия монумента, воздвигнутого в честь белорусских воинов-интернационалистов. Играет оркестр.

И вот музыканты смолкли, лишь барабанщик отстукивает удары, которые глухо разносятся вокруг.

Минута молчания окончена. И на противоположном берегу Свислочи разворачивается главное действо.

Люди из стали

В 14.00 командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко дал старт торжественным мероприятиям.

…БТР‑80 — машина грозная. Когда видишь, как она стреляет из главного калибра или мчится по бездорожью, тогда и понимаешь на все сто, что это за «зверь» на поле боя.

Однако сейчас наши бэтээры в центре столицы начинают танцевать… вальс. Да-да, восемь многотонных машин кружились под классическую мелодию.

Синхронность и красота их движений завораживает. Сильно удивляюсь, когда слышу от одного из знакомых офицеров: за баранкой-то сидят обычные парни-срочники, совсем недавно принявшие Военную присягу.

Но бойцы ССО мешают продолжить диалог со старым товарищем — бронированные машины дают залп в воздух из 14,5‑миллиметровых пулеметов КПВТ. Эта десантная симфония заглушает все в округе.

А завершается танец бэтээров логично — кругом почета.

Тем временем на крыше ближней столичной высотки уже ждет своего часа штурмовая группа. Этим бойцам предстоит спуститься практически с пятидесятиметровой высоты. Причем в воздухе нужно вести огонь, работать синхронно, чтобы взять штурмом несколько помещений. Одним словом — показать высший ратный пилотаж.

Звучит команда, и десантники начинают спуск. Четверка бойцов одновременно спускается все ниже. Стрельба! Это «голубые береты» открыли огонь по условному неприятелю. Еще этаж позади… Парни переворачиваются вниз головой — и продолжают движение.

Между тем на крыше приготовилась к штурму помещения еще одна команда бойцов. Стремительный спуск на добрых 20 метров, и они у цели. Секундная пауза — и они влетают внутрь… Штурм окончен.

На земле гостям праздника также не дают заскучать. Для них военнослужащие ССО подготовили показательные выступления по рукопашному бою и тактической стрельбе.

…Сразу после команды бойцы приходят в движение. Эффектные удары, броски, элементы боя на ножах, стрельба из огнестрельного оружия холостыми патронами: парни показывают настоящее шоу. Демонстрируют около 20 приемов — и восторженные аплодисменты лучше всяких слов выражают эмоции зрителей.

Однако и на этом все не заканчивается. На смену только что выступавшим выезжает несколько автомобилей с бойцами. На одних грузовиках установлены зенитные установки, другие буксируют 122‑миллиметровые гаубицы Д‑30.

Мощные машины останавливаются, и из крытых кузовов выпрыгивают бойцы в полной боевой экипировке. Начинают разворачивать орудия — в это время зенитки, прикрывающие с воздуха расчеты гаубиц, дают залп. Он, по-настоящему громовой, позволил всем прочувствовать, что это за мощное оружие, заполнив эхом выстрелов всю округу. Тем временем гвардейцы уже развернули гаубицы Д‑30 и вовсю работали по условным целям — конечно же, вхолостую.

И следующий элемент — «учебный бой на воде» — не оставил зрителей равнодушными. По легенде, террористы захватили площадку на реке Свислочь. Одно из подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил должно обезвредить противника и уничтожить платформу подрывом.

Вооруженные люди занимают объект на реке и организуют оборону. Тем временем с моторной лодки высаживаются боевые пловцы, они мгновенно скрываются под водой. Как ни пытался их высмотреть, так и не смог — до тех пор, пока они не появились из воды и не скрутили резкими движениями неприятеля. И часовые сняты, враг уже окружен… С противоположного фланга движутся два бэтээра, спустя несколько секунд они начинают вести огонь из главного калибра. Им вторит оружие боевых пловцов. Вал огня сметает противника.

Воздух, земля, вода — для десантников нет непокоренных стихий. Поистине люди из стали!..

А после всего действа можно было осмотреть технику и оружие вблизи, даже подержать в руках. Зрители этим воспользовались сполна. Наибольший восторг вызвало вооружение десантников у детей. Фраза «Вырасту — точно стану десантником!» слышалась очень часто, а дети с восхищением поглядывали на береты. Как бы ни прозаично это звучало, для многих с этого и начинается служба в крылатой гвардии. Я сам был такому свидетелем: мальчишка, когда-то произнесший эту фразу, спустя несколько лет уже служил офицером в десантно-штурмовой бригаде. Ведь детские впечатления и эмоции — самые сильные…

Довольны остались и ветераны прославленного рода войск. Во время показательных выступлений довелось стоять рядом с одним из них — уже седым мужчиной в голубом берете. Наблюдая за действиями современных десантников, он только и повторял:

— Молодцы хлопцы, держите марку!

А как иначе?.. Десант по-другому не умеет.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото Дениса Малышица