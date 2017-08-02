Сил осталось только на то, чтобы дышать…

Ранним воскресным утром на полигоне Кольцово близ Новосибирска было необычайно людно и шумно. То и дело вдалеке над верхушками деревьев появлялись вертолеты.

Нашей команде, согласно жеребьевке, выпало выступать третьими. Прибыв на полигон, разведчики приступили к самому «несерьезному» делу — нанесению маскировочного грима. С детским интересом в глазах бойцы раскрашивали лица товарищей трехцветной краской.

А вообще-то это очень нужный элемент. Весьма важно сделать так, чтобы лицо не выдало тебя в лесу или на открытой местности. Поэтому, будь любезен, замаскируй себя основательно. Незамаскированное лицо в лесу, например, будет «светиться» — и разведчик сразу станет легкой добычей в прицеле противника.

— Так, шею намазать не забудь… — подняв голову, говорит своему товарищу снайпер.

— А мне черненьким по подбородку мазни, — не унимается радист. — Черненьким!..

Тревожные минуты ожидания подошли к концу, и команда выдвинулась на старт. Судья на этапе приступил к проведению инструктажа. Лица разведчиков напряжены, но у них ни тени сомнения — лишь глаза, полны уверенности.

Бойцы направились на опушку леса — там в густой траве виднелся белый флаг. Заняли круговую оборону, каждый наблюдает свой сектор. И — ждут. Ждут команду судьи. Нервы натянуты как тетива. Крепкие руки сжимают прохладную сталь автоматов.

Трава и осока то и дело лезут в глаза, вдобавок яркое солнце жарит неистово. И мошкара!.. Пот противными струйками стекает по спине и по напряженным лицам. И лишь порывы ветра, долетающие от «вертушки», приносят блаженные мгновения облегчения на этой невыносимой жаре.

— Группа, к выполнению задачи приступить! — крикнул судья, нажимая кнопку старта на секундомере.

Головной дозор что есть сил ринулся к вертолету. Заняв боевое положение у «вертушки», парни прикрывают выдвижение остальных. Следом за ними к вертолету рвануло ядро группы. В считаные секунды все заняли свои места в вертолете. Замыкает их тыловой дозор, ну а последними заходит «головняк». Захлопывается дверь… «Вертушка», поднимая столб пыли, взмывает в небо и скрывается за горизонтом.

* * *

Десантирование разведгруппы происходило на другом конце полигона — на поляне, окруженной лесом. Действовали в том же порядке — а теперь группа должна выдвинуться в пункт сбора.

Судья протянул ее командиру азимутальную карточку. Оглядел каждого разведчика и спросил:

— Группа готова?

— Готова!

— «Голова», вперед!

…Разведчики бежали через пашню. Передвигаться по ней — то еще испытание… Ноги цеплялись за все подряд, а тяжелые рюкзаки вдавливали бойцов в рыхлую почву.

Но самое главное испытание ожидало парней в лесу. Их путь лежал через густые дебри по вязкой топи и буреломам. А потом они забрели в заросли крапивы…

— Крапива, зараза, выше нас ростом! Я думал, что такой не бывает! — расскажет по возвращении радист группы ефрейтор контрактной службы Евгений Манцевич.

Крапива хлестала парней по открытым участкам тела и лицу. И жгла невыносимо. Но группа уверенно пробиралась вперед. Хотя ноги вязли в размытой лесными ручьями почве, а пот градом лился по лицам, заливая их, словно дождем.

Бурелом сменялся вязкой топью, та, в свою очередь, — снова буреломом. Казалось, это никогда не закончится.

И тут случилось то, чего никто не ожидал… Пришла беда, как говорится, откуда не ждали.

Тыловой дозор медленно продвигался за ядром группы. Ефрейтор контрактной службы Сергей Табаров почувствовал сильное жжение в шее. Потом в ноге. Потом в руке… Вдобавок появился зловещий нарастающий гул. В чащобе парень и не заметил, как разрушил огромное осиное гнездо. Его бдительные жильцы не остались в долгу — и атаковали разведчика.

— Серёга, беги! — долетели до ушей солдата крики замыкающего. — Осы!..

Оба разведчика рванули подальше от опасности в разные стороны, приправляя свое «рандеву» крепким словцом. Товарищей впереди предупредить бы надо — но долго объяснять!.. А вот меткие и сочные эпитеты придали всей группе необходимое ускорение. Разведчики бежали, словно сдавали экзамен. Бежали не на разряд даже — на норматив кандидата в мастера как минимум!

Когда опасность осталась позади, группа притормозила, чтобы отдышаться. И снова выдвинулась на маршрут.

Спустя несколько километров ее ждал очередной «сюрприз» — противодействие условного противника. Столкновение с ним произошло еще раз, и еще…

А потом нахлынула усталость, стала брать свое жажда и голод. Фляги были пусты, последний скромный провиант съеден. Бойцы уже механически передвигали налившиеся свинцом ноги. Тяжелые рюкзаки впивались в гудящие плечи… Все молчали. Но как громко они это делали!.. Думаю, не стоит и говорить, какие мысли блуждали в тот момент в голове каждого. Единственное желание — побыстрее добраться до финиша.

Когда жажда стала невыносимой, двое бойцов вышли к лесной тропе, по которой обычно ездит «броня». Рухнув у брода на колени, первый из них зачерпнул воды, хлебнул… Рядом с ним расположился второй разведчик.

— Тоже будешь?.. — спросил первый.

Второй ничего не ответил. Просто зачерпнул и себе…

…Последние сто метров перед финишем были самыми сложными. Голова не соображала, ноги не слушались, все болело.

На финише изнеможенные разведчики вновь заняли круговую оборону. И только тогда:

— Время! — крикнул судья, нажав кнопку секундомера.

Но никто из группы не вставал. Кто-то лежал прямо в луже, иные — в грязи… Бойцы тяжело дышали, казалось, и не слышали ничего. Марш-бросок оставил им силы только на то, чтобы дышать…

— Это была самая длинная «сотка», — рассказали потом разведчики. — Все происходило как в замедленном кино. Кто-то стонал от усталости, кто-то кричал от боли, кто-то падал, цепляясь за ветки и густую траву… Но мы мысленно уже видели финиш, видели свою цель — и бежали к ней. Бежали, как последний раз в жизни…

* * *

Второй день этапа. По программе — проведение разведывательной засады на объект противника с целью захвата пленного и документов.

— Группа, готова? — вновь звучит голос судьи.

— Готова, — отвечает командир.

— Мужики, удачи вам! — напутствует разведчиков старший нашей команды полковник Сергей Симкин. — Бороться за каждый балл!

Группа выдвигается к старту. В воздухе витает едкий запах пороха — совсем недавно здесь отрабатывала элемент этапа другая команда.

Командир приступает к выбору места засады.

— Если упасть тут, пути отхода будут хорошие.

— А там кустов больше…

— Может, туда? Там нас точно не будет видно.

Выбрав подходящее место, разведгруппа приступила к подготовке проведения засады. Определили пункт сбора, установили растяжки, заняли позиции. Каждая секунда на счету — и каждую учитывают судьи.

Вдалеке появляется грузовой автомобиль. Вот он поравнялся с местом засады… Взрыв!

Со всех сторон выныривают разведчики, на дороге воцаряется грохот автоматных очередей и сизый дым.

— Руки на стекло!.. — кричит разведчик пассажиру.

Пассажиру грузовика не остается ничего иного… К нему уже бегут бойцы с оружием в руках. А на соседнем сиденье «убитый» водитель — как весомый довод в отношении того, что сейчас будет жарко.

Пассажира в буквальном смысле слова за шкирку вытягивают из кабины. И бросают на землю… Ух и несладко сейчас тому, кто в роли пленного. Он сопротивляется — активно сопротивляется. Но и наши парни не промах.

— Руки ему завяжи, мешок на голову… Отступаем в лес.

Разведчики скрываются в лесной чаще, а через несколько секунд раздается еще один взрыв. Рассеивается дым: что же видим? Урчит подбитый «Урал», в нем «истекает кровью» водитель, еще у кузова два неподвижных тела… А наши разведчики уже на пункте сбора досматривают пленного.

Обывателю покажется, что все, что происходит сейчас, — этакий хаос: разведчики снуют туда-сюда, стреляют, что-то кричат… Ан нет! У каждого из них своя роль — и весьма ответственная, потому что боевая.

Наблюдатель следит за появлением условного противника и докладывает командиру группы. Сапер должен «подорвать» установленную у обочины дороги мину. Снайпер «снимает» водителя. Двое захватывают пленного и оттаскивают его в лес. Остальные уничтожают оставшихся «супостатов», затем осматривают автомобиль, минируют его — и уходят в лес. Сапер устанавливает растяжку на пути вероятного преследования противником. Связист докладывает в центр о выполнении задачи…

* * *

По результатам первого этапа состязания команда Вооруженных Сил Республики Беларусь заняла третье место. Впереди еще четыре непростых этапа.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск