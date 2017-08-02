«Всё у нас получится!»

Наш корреспондент продолжает следить за тем, как в Тюмени (Российская Федерация) проходит подготовка к престижным международным стартам военных инженеров «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» в рамках «Армейских международных игр — 2017».

…Когда плавающий транспортер ПТС‑2 находится на трассе, его маневренности позавидуют и внедорожники, участвующие в различных престижных ралли. ПТС лихо взмывает на возвышенности, вылетает с трамплинов и парит в воздухе, но самое главное — он еще и идет по воде. Движение ПТС‑2 по водной глади осуществляется благодаря двум водометным движетелям.

Благодаря высокой проходимости и отличной управляемости ПТС‑2 надолго останется рабочей лошадкой инженерных войск — так считает один из участников белорусской команды военных инженеров, участвующих в конкурсе «Инженерная формула». Вот что сказал о вверенной технике командир учебного водолазного взвода — инструктор кадра понтонной роты кадра понтонно-мостового батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии старший прапорщик Александр Анчук:

— Плавающий транспортер — довольно маневренная инженерная техника, которая обладает высокой проходимостью и имеет большой запас плавучести. Она используется при переправе личного состава, колесной техники, артиллерийских орудий и другого вооружения через значительные водные преграды, будь то реки, озера и даже морские заливы. В конкурсе «Инженерная формула» экипажам плавающих транспортеров предстоит последними уйти на дистанцию с учетом всего штрафного времени, «заработанного» экипажами инженерной машины разграждения ИМР‑3, машины для отрывки котлованов МДК‑3 и путепрокладчика БАТ‑2. Кроме того что нам нужно максимально быстро преодолеть трассу, моему экипажу предстоит еще и правильно погрузить технику, переправить ее через водную преграду. Мы усердно тренировались у себя в Могилевской области, кроме того, я принимал участие в тактико-специальном учении белорусских и российских инженерных подразделений «Днепр‑2017» — поэтому, думаю, все у нас получится.

Крепить технику на транспортер во время конкурса будут заместитель командира взвода — командир отделения инженерно-дорожной роты инженерно-дорожно-мостостроительного батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады гвардии младший сержант Николай Грученков и механик-водитель ПТС отделения инженерной разведки водолазного взвода инженерно-саперного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии рядовой Андрей Радевский. Парни имеют хорошую физическую подготовку и действуют как единый механизм. Гвардейцы погрузили КамАЗ на транспортер, затем быстро закрепили его — и пустили ПТС вплавь.

…Признаюсь: не отказался от предложенной возможности прокатиться по водной глади и я. И не прогадал — получил незабываемые впечатления. Несмотря на свой внушительный размер, ПТС не поднял на озере большую волну, как это бывает, например, когда используется небольшой катер. Транспортер уверенно преодолел водную преграду.

Пожелаем же удачи нашим военным инженерам — ведь совсем скоро им предстоит отстаивать в Тюмени честь нашей страны в этих престижных стартах армейских профессионалов.

Капитан Олег Некало, «Ваяр»,

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Тюмень — Минск