На полигоне Корла состоялся первый этап международного конкурса «Чистое небо». Он проходил под названием «Мастерство». Белорусская команда показала высокий результат. Наши воины в упорной борьбе уступили только команде Народно-освободительной армии Китая.

Ежедневно с полигона Корла проводятся прямые трансляции всех этапов, поэтому о нем здесь (и не только) хорошо знают. По неформальным подсчетам журналистов, аудитория онлайн-трансляции «Чистого неба» с полигона Корла превысила миллион зрителей в разных странах!

В этом году в конкурсе «Чистое небо» принимают участие команды из семи стран: Китая, Беларуси, Узбекистана, Египта, Ирана, России и Венесуэлы. Именно в такой последовательности распределились места по итогам первого этапа. Белорусы в турнирной таблице расположились на втором месте с общим результатом 36 минут 30 секунд.

К слову, обработка данных объективного контроля заняла у судей немало времени, итоги первого этапа были объявлены только спустя сутки.

Руководитель белорусской команды полковник Сергей Перепелица наблюдал за выступлением своих подчиненных с трибуны.

— Я доволен действиями нашей команды. Парни — молодцы! Выступили достойно, показали очень неплохие результаты, — подчеркнул Сергей Александрович. — И это притом что возможностей нормально тренироваться на абсолютно новой для нас технике и с незнакомым ранее оружием практически не было.

…По результатам проведенных ранее жеребьевок в первых двух этапах белорусам выпало стартовать вторыми. Заезд расчета следующей страны-участницы начинается только после финиширования предыдущей команды.

В ходе первого этапа конкурса наш расчет, используя китайские вооружение и военную технику, преодолел дистанцию 12,5 километра, выполнив боевые пуски по воздушным и стрельбу по наземным мишеням и преодолев ряд препятствий.

Полковник Сергей Перепелица рассказал об одном из принципов, которым он призвал руководствоваться подчиненных: «Не оглядываться на других, и следить только за собой, а победит сильнейший». Офицер так оценил выступление гостеприимных организаторов турнира и главных претендентов на первую ступень пьедестала в конкурсе — китайской команды:

— На этом этапе они — явные фавориты. Видно, что они хорошо тренированы, все действия у них доведены до автоматизма. Особенно было видно их старание не упасть в грязь лицом в день 90‑летия образования Народно-освободительной армии Китая.

Но и наши ребята тоже не промах! Пусками ракет из ПЗРК QW‑2 китайского производства белорусские зенитчики с очень высокой точностью поразили все три типа мишеней.

Кстати, непопадание добавило бы команде немало штрафных секунд — сразу 900! Только две команды выполнили пуски на отлично.

Сначала командир расчета капитан Михаил Веретенников метко отправил ракету навстречу мишени ИВЦ. Он наверняка не слышал, но трибуны китайских болельщиков поддерживали его и всю нашу команду. Борьба борьбой, но изящная встреча на огромной высоте двух огней — ракеты и светящейся мишени — не могла оставить зрителей равнодушными и произвела на них должный эффект.

Сразу после окончания тренировки стрелок расчета старший лейтенант Станислав Минчук поделился впечатлениями:

— Перед стартом, как всегда, было небольшое волнение, но вскоре я о нем забыл. Считаю, что с первым этапом мы справились хорошо, с учетом того что мало было тренировок с новыми для нас вооружением и военной техникой. Думаю, в первую очередь хорошую роль для нас сыграл опыт. Из ПЗРК по всем мишеням мы отработали вовремя, ни одна не ушла. Призовое место должно быть однозначно за нами!

Эти слова прозвучали как оптимистичное обещание. К слову, небезосновательное: его пуск из ПЗРК заставил трибуны рукоплескать, а судей — одобрительно кивать. Две светящиеся точки встретились вскоре после появления мишени. Так быстро отработал офицер по мишени. На вопрос, что дороже для результата, время или точность, Станислав ответил как есть.

— Быстрота действий очень важна, но точность — это и есть цена секунды. Выполнять действия точно для нас не менее важно, — со знанием дела заметил Станислав.

Китайский бронетранспортер «Тип 92‑А» тоже покорился нашей команде. Механик-водитель прапорщик Вадим Шауро, которого китайские журналисты уже окрестили чемпионом, действовал просто блестяще!

Благодаря его умелому управлению трехосный «китаец» довольно шустро бежал по прямым каменистым дорогам и по пологим горным склонам, преодолевал множественные препятствия, такие как «брод», «овраг», «змейка», «восьмерка» и другие.

На малознакомом маршруте водитель нашего расчета задел только две «вешки» (палки на требующих особого водительского мастерства участках трассы) из почти полутысячи. И это на всей протяженности витиеватого маршрута длиной более 12 километров! Проходя брод, он не стремился сделать фонтан брызг, как любят делать многие водители бронированных тяжеловесов на подобных мероприятиях…

Следующим из ПЗРК «прямо в точку» поразил горящий трассер «зависшего над землей вертолета» старший стрелок старшина контрактной службы Терещенко. Он так прокомментировал свой результат:

— Наш расчет уже подготовленный, опытный. С некоторыми мы уже не первый год выступаем вместе. Поэтому налажено взаимопонимание и есть взаимодействие. Надеюсь, и на остальных этапах мы сумеем проявить себя с лучшей стороны.

На полигоне Корла сейчас горячо. А ведь это еще только начало… Уже сейчас страсти на далеком китайском полигоне накалены, как и стремление к победе каждого отдельно взятого участника команды, выступающей под любым из флагов.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр»,

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Корла — Минск

Так при многократном увеличении выглядит с земли мишень, которую нужно было обстрелять