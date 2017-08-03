Болеем за наших!

Программа проведения этапов конкурсов на полигоне Корла (КНР)
Конкурс специалистов войскового ПВО «Чистое небо»:
1 августа, вторник — «Мастерство» (завершен);
5 августа, суббота — «Взаимодействие»;
9 августа, среда — «Комплексный».
Конкурс специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»:
2 августа, среда — «Гонка»;
6 августа, воскресенье — «Эстафета»;
8 августа, вторник — этап с боевой стрельбой.
12 августа состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей.
Посмотреть прямые трансляции этапов конкурсов и поддержать наши команды можно в дни проведения этапов по ссылке http://www.mil.by/ru/armygames2017/.
Начало трансляций — в 5.00 по минскому времени.
Кстати, организаторами конкурсов АрМИ, проводимых на территории полигона Корла, для победителей предусмотрены следующие ценные призы: за первое командное место — внедорожник, за второе — легковой автомобиль, за третье — мотоцикл. Победители в личных зачетах в качестве приза, как заверил глава китайской делегации генерал-майор Е Тен Чун, получат электронную технику китайского производства.