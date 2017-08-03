Болеем за наших!

Программа проведения этапов конкурсов на полигоне Корла (КНР)

Конкурс специалистов войскового ПВО «Чистое небо»:

1 августа, вторник — «Мастерство» (завершен);

5 августа, суббота — «Взаимодействие»;

9 августа, среда — «Комплексный».

Конкурс специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»:

2 августа, среда — «Гонка»;

6 августа, воскресенье — «Эстафета»;

8 августа, вторник — этап с боевой стрельбой.

12 августа состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей.

Посмотреть прямые трансляции этапов конкурсов и поддержать наши команды можно в дни проведения этапов по ссылке http://www.mil.by/ru/armygames2017/.

Начало трансляций — в 5.00 по минскому времени.

Кстати, организаторами конкурсов АрМИ, проводимых на территории полигона Корла, для победителей предусмотрены следующие ценные призы: за первое командное место — внедорожник, за второе — легковой автомобиль, за третье — мотоцикл. Победители в личных зачетах в качестве приза, как заверил глава китайской делегации генерал-майор Е Тен Чун, получат электронную технику китайского производства.