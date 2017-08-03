Меткость как суть мастерства танкистов‑биатлонистов

Белорусский экипаж стал первым в своем заезде, существенно улучшив затраченное на преодоление трассы время и не имея себе равных в стрельбе

Во вторник наш второй экипаж показал на первом этапе международного конкурса «Танковый биатлон» лучшее время среди наших выступивших уже в «Индивидуальной гонке» дружин — 21 минута 18 секунд. Им было затрачено более чем на минуту меньше, чем экипажем, стартовавшим первым.

…Ровно, спокойно, без излишней спешки танк зеленого цвета с надписью «Всегда впереди» после сигнала горна успешно преодолел «змейку» и буквально подлетел на рубеж загрузки боеприпасов. Перекрыв здесь норматив (это стало уже делом чести), экипаж под командованием старшего лейтенанта Павла Марковца прибыл на огневой рубеж для стрельбы из танкового орудия.

Вместе с российскими коллегами из средств массовой информации я находился возле брода, потому отслеживать результаты попадания в мишень было сложно — экранов в поле нет. Но судя по овациям, взрывающим трибуны после каждого выстрела, можно было предположить: наши успешно поражают «танк» противника.

Вот боевая машина выезжает задним ходом с рубежа открытия огня и на огромной скорости несется к следующему препятствию — броду. Штрафной круг остается где-то в стороне — значит, белорусские танкисты с должной точностью поразили все три мишени.

А дальше — гонка с преодолением препятствий… Причем на ровных участках местности наш Т‑72Б3 разгонялся до рекордной для боевой машины этого типа скорости — 70 км/ч!

Признаюсь, пролетающие с огромной скоростью в десятках метров от тебя камни — удовольствие сомнительное. Но для того и существуют предостережения организаторов и пресс-службы российского военного ведомства: журналисты должны находиться на безопасном расстоянии. Вот и я жертвую ради собственного здоровья красивым кадром…

Тем временем танк буквально влетел в очередное препятствие — брод, пару секунд среди водяных брызг был виден лишь ствол боевой машины. Затем из водного плена начали появляться ее борты, гусеницы, башня… Проезжая мимо, стальной исполин оставляет за собой туман из дисперсионной водной пыли в смеси с дизельным топливом.

— Ах, какой аромат!.. — поднял нос кверху один из фотографов. — Давно я «солярочкой» не дышал…

— Это ты редко с Минобороны работаешь. Мы вот в прошлом году…

* * *

Проехав очередной круг и выполнив упражнение стрельбы из НСВТ по «вертолету», наш экипаж, вновь игнорируя штрафной круг, продолжил движение по маршруту. Верным путем идете, танкисты!

К слову, тут самое время вспомнить поговорку «…Как с гуся вода». Дело в том, что в 28‑градусную жару несущийся на огромной скорости танк буквально за несколько минут высыхает — и в очередной раз семьдесятдвойка проезжает перед бродом уже сухой, под равномерным слоем песочной пыли.

Этот заезд стал самым захватывающим и для судей, и для зрителей, и для представителей СМИ. Белорусскому экипажу удалось опередить казахстанский.

— Соперники промахнулись по мишеням и отправились на штрафные круги, — пояснил ту историю механик-водитель рядовой Юрий Головач (кстати, единственный солдат-срочник в нашей команде). — Опережать было сложно, но очень интересно!.. На прямых участках я разгонял боевую машину до 70 км/ч — при максимальной скорости, согласно ТТХ, всего 65. И это не предел для моего танка, я чувствую. Почему сложно было? Поймав кураж, ты должен не забывать о правильном преодолении препятствий — иначе вовсе не выиграешь время, наоборот, потеряешь его во время выполнения норматива на площадке штрафного времени. Сейчас не нужно сильно рваться вперед, главное — выйти в полуфинал, а уже там предстоит выкладываться на полную.

Благо на третьем круге наводчик танкового орудия прапорщик Павел Козячий вдребезги разнес стеклянную мишень «РПГ»… А это означало, что уже второй наш танковый экипаж безупречно выполнил упражнения стрельб, поразив 100 процентов мишеней!

* * *

— Успешному заезду этого экипажа предшествовал серьезный разбор участия нашего первого танка в «Индивидуальной гонке», — пояснил главный тренер команды белорусских танкистов подполковник Владимир Гребенчук. — В первую очередь мы провели на специально оборудованном макете трассы занятия по условиям прохождения препятствий. Разобрали те ошибки, которые были допущены нашим первым экипажем, а также экипажами из других стран. И во втором заезде проблем с порядком прохождения препятствий не было. Это подтверждает достойный результат выступления экипажа под командованием старшего лейтенанта Павла Марковца — без штрафных кругов и площадок штрафного времени. Это не случайность: наши танкисты подготовлены на высоком уровне!

Сразу после заезда удалось пообщаться с генерал-майором Андреем Некрашевичем, начальником главного управления боевой подготовки наших Вооруженных Сил. Он также высоко оценил действия танкистов:

— Нашу команду в этом году, как и в прошлом, отличает стабильность огневой выучки экипажей. Мы показываем, скажу без преувеличения, самый высокий процент поражения мишеней. На данный момент команда Вооруженных Сил Республики Беларусь единственная имеет 100 %

попаданий в мишень. С поставленной задачей экипаж справился, мы продолжаем сохранять за собой и нашими Вооруженными Силами лидирующие позиции. Сделали выводы из предыдущего заезда, и самая главная задача, которая стояла перед этим экипажем, — исключить ошибки во время прохождения трассы, выполнена! А теперь главная задача — выйти в эстафету и уже там показать все, на что способны наши экипажи.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск