«Мне казалось, нельзя, чтобы боль без конца…»

Вчера в нашей столице на Острове Мужества и Скорби состоялось торжественное открытие памятного знака воинам-землякам, пропавшим без вести в Афганистане в 1979–1989 годах.

Одним из первых белорусских «афганцев», пропавших без вести на далекой враждебной земле, был Геннадий Кулаженко. В декабре 1980 года его направили в Афганистан советником демократической организации молодежи Афганистана по северо-западной зоне. По свидетельству воинов‑интернационалистов, которые лично знали Геннадия Владимировича, это был честный и предельно ответственный человек.

29 июня 1981 года во время движения из аэропорта в город Герат Геннадия захватили и убили бандиты… Но поскольку местонахождение останков осталось неизвестным, Кулаженко был признан пропавшим без вести.

…Предстоящее событие собрало людей разных поколений. Седые матери и вдовы, среди них руководитель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг» Людмила Адамова и ее заместитель Вера Кобликова…

На Острове общей нашей памяти собрались также представители РОО «Белая Русь», БРСМ, других общественных объединений. Торжественно звучат духовые оркестра Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь. Замерли красиво, держа равнение, военнослужащие роты почетного караула. Четок строй солдат в/ч 19310, в руках у каждого из них — портрет воина, пропавшего без вести в Афганистане.

И, конечно, много, очень много пришло сюда бывалых десантников. Особый почет среди них — воинам-интернационалистам с наградами на груди. И почему-то больно смотреть на розы и гвоздики в их руках — такие же красные, как кровь их товарищей (а порой и их самих), пролитая «за речкой»…

Вот стоят рядом руководитель Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам полковник в отставке Александр Метла, с 1971‑го служивший в ВДВ, и бывший «афганский» санинструктор, а ныне депутат Палаты представителей Национального собрания и заместитель председателя Комиссии по труду и социальным вопросам майор в отставке Олег Левшунов. В гуще людей — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь генерал-лейтенант в отставке Николай Чергинец. Прячет волнение полковник в отставке Владимир Шоков: под эгидой Минской городской организации ветеранов вой­ны в Афганистане «Память», которой он руководит, и проходит сегодня открытие памятного знака.

Легко узнаваем по строгой осанке и цепкому взгляду первый командующий силами специальных операций наших Вооруженных Сил генерал-майор в отставке Люциан Суринт. Он здоровается с бывшим заместителем начальника Военной академии генерал-майором в отставке Иваном Гордейчиком, а недалеко от того в ожидании начала мероприятия — бывший командир штурмовой группы, бравшей дворец Амина, полковник в отставке Владимир Шарипов…

Замечаю гордый мальчишечий взгляд. Еще бы! Паренек пришел сюда с отцом сержантом запаса Виталием Юрченко, не так давно служившим не где-нибудь, а в подразделении сил специальных операций!..

И вот оркестр дает музыкальный сигнал — и все на миг замирает. Затем звучит Государственный гимн Республики Беларусь, начинается ритуал возложения цветов к памятнику воинам, павшим в Афганистане.

После этого участники мероприятия переместились к месту открытия памятного знака. Право открыть его предоставили воинам-интернационалистам Николаю Чергинцу и Ивану Гордейчику.

Звучат проникновенные слова. В частности, представитель военного ведомства заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Михаил Тараканов подчеркнул:

— Открытие памятного знака воинам-интернационалистам, пропавшим без вести, — еще одно подтверждение тому, что память об Афганистане для нас священна.

Роман Марчик, фото Ирины Малиновской