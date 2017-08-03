Поздравляем белорусов с достойным выступлением!

На днях в Беларусь из Кыргызстана, где проводились II Военно-спортивные игры дружественных армий государств — участников СНГ, вернулась сборная армейских спортсменов. Белорусы заняли почетное третье место в общем медальном зачете.

Возглавили тройку (четверку) лидеров команды из России и Кыргызстана — на счету каждой из них по 21 медали. Серебро взяла сборная Казахстана (20 медалей), на третьем месте — белорусские военнослужащие (19 медалей).

В рамках игр в течение недели на базе учебного центра «Эдельвейс» Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана более 300 военнослужащих Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана определяли сильнейших в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью и командирским стартам в личном и командном зачетах.

В рамках II Военно-спортивных игр была представлена и обширная культурная программа.

Интервью с участниками нашей сборной читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»