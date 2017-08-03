Соревновательный дух гарантирован

Вот и в Тюмени (Российская Федерация) стартовали Армейские международные игры. Соревновательной программой на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова предусмотрены два состязания — «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Свыше 100 военных инженеров из Армении, Беларуси, России и Узбекистана примут участие в этих конкурсах.

С началом игр в Тюмени всех участников поздравил главный судья соревнований начальник отдела боевой подготовки управления инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации полковник Владислав Верясов.

— Я поздравляю всех вас с началом Армейских международных игр. Эти военные состязания — еще один знак дружбы между нашими народами, нашими государствами. Надеемся, что они пройдут на высоком уровне и все участники проявят свои самые лучшие качества, — резюмировал Владислав Юрьевич. — Пожалуй, главная задача в ходе конкурсов для наших военнослужащих — приобрести бесценный опыт и новых друзей.

Во время торжественной церемонии открытия выступили представители всех делегаций, прозвучали гимны Армении, Республики Беларусь, России и Узбекистана. Военные инженеры этих стран будут соревноваться в конкурсе «Безопасный маршрут». А в конкурсе «Инженерная формула» выступят команды из Беларуси и России, третьей — соревнующейся вне конкурса — станет дружина курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Главы делегаций заверили: в старейший город Сибири прибыли только самые лучшие военнослужащие инженерных войск своих армий. Как отметил глава белорусской делегации старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил нашей страны подполковник Сергей Демчишин, соревновательный дух на «Армейских международные играх — 2017» гарантирован, а вот победить в двух этих конкурсах должны сильнейшие команды.

Главной целью их проведения является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, а также дружбы между нашими странами.

Победители получат Кубок «АрМИ‑2017», медали, ценные призы, дипломы и грамоты.

…Уточню: финал конкурса «Инженерная формула» пройдет вблизи местного озера Андреевское 4 августа, а конкурса «Безопасный маршрут» — 6 августа на полигоне ТВВИКУ. Болеем за белорусских военных инженеров!

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск