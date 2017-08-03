Так держать, десантники!

В преддверии Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялся брифинг с представителями средств массовой информации командующего силами специальных операций генерал-майора Вадима Денисенко.

Выступая перед журналистами, он отметил, что силы специальных операций — активно развивающийся род войск. В его развитии грамотно сочетаются инновации военного дела и славные традиции высокой доблести и патриотизма.

ССО находятся в постоянной готовности к применению и предназначены для решения специальных задач в интересах недопущения эскалации военного конфликта в отношении Республики Беларусь. Силы специальных операций рассматриваются как одно из наиболее надежных звеньев в системе национальной безопасности.

Как подчеркнул командующий, в последние годы была проведена большая работа по оптимизации организационно-штатной структуры сил специальных операций. Созданная структура командования, соединений и воинских частей обеспечивает выполнение задач по предназначению в мирное и военное время.

Сегодня система подготовки военнослужащих соединений и воинских частей ССО соответствует самым лучшим современным моделям подготовки военных профессионалов. Она осуществляется на собственной учебно-материальной базе. Достигнутый уровень подготовки и свое высокое профессиональное мастерство военнослужащие сил специальных операций ежегодно демонстрируют на тренировках и учениях различного уровня.

Офицерские кадры для ССО готовятся на факультете военной разведки Военной академии Республики Беларусь, а также в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. За первое полугодие 2017 года личный состав ССО принял участие в 43 различных мероприятиях. Военнослужащие сил специальных операций также будут задействованы в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».

Успехи сил специальных операций Вооруженных Сил не остаются незамеченными. Только в период с августа 2016 по август 2017 года за образцовое выполнение служебных обязанностей орденами «За службу Родине» III степени награждены четыре военнослужащих, медалью «За отличие в воинской службе» — 11, медалью «За отвагу» — один военнослужащий.

Недавно к награждению медалью «За отвагу» представлены еще двое воинов‑десантников: гвардии рядовые Дмитрий Страчук и Евгений Жарский. Во время проведения десантирования из самолета Ил‑76МД сложилась нештатная ситуация. На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение куполов парашютов. Оба военнослужащих действовали уверенно и решительно, во время снижения не было никакой паники и страха — только четко взвешенные действия.

Генерал-майор Денисенко также отметил, что в войска поступают и осваиваются в ходе боевой подготовки современные образцы вооружения и военной техники. В частности, в подразделениях ССО проходили испытания четыре образца боевых машин: V‑1, «Кайман», БТР‑70МБ1 и бронемашина китайского производства «Дракон». Сейчас ожидается поставка в Беларусь прицепных 120‑мм минометов «Нона».

Командующий подчеркнул: силы специальных операций Вооруженных Сил сегодня готовы выполнить любую поставленную перед ними задачу.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской