Упорная борьба на вождении БМП

В Новосибирске завершился второй этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки». Свои умения и профессиональные навыки в вождении боевых машин пехоты БМП‑2 в сложных условиях местности демонстрировали под руководством командиров разведывательных подразделений механики-водители. Наша команда по результатам жеребьевки выступала шестой.

Механики-водители выполнили зачетное упражнение «Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности. Преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах» по маршруту протяженностью более пяти километров. Каждый из них преодолевал 11 препятствий: макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на подъеме и спуске, ограниченный проход с двойным поворотом на 90°, проход с обозначенными поворотами, брод, противотанковый ров с проходом и другие.

На этом этапе боевые машины должны были двигаться на максимально возможной скорости, как можно быстрее преодолевая все препятствия.

Завершился конкурс механиков‑водителей погрузкой боевой машины пехоты на железнодорожную платформу с торцевой аппарели и боковой платформы и выгрузки с нее. Отметим, что этот элемент этапа требовал от механиков‑водителей чувствовать боевую машину на все сто, а от командира отделения — умело руководить погрузкой.

Остальной личный состав каждой команды-участницы выполнял нормативы по тактической, военно-медицинской подготовке, РХБ защите.

По результатам двух этапов конкурса команда Вооруженных Сил Республики Беларусь удерживает третье место.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

Новосибирск — Минск