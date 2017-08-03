Завоёвана награда высшей пробы

Белорусские военнослужащие одержали победу в военно-спортивном конкурсе «Атлет»

На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялось военно-спортивное состязание «Атлет» в рамках международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества». Среди военнослужащих-женщин наша соотечественница ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская финишировала первой и одержала уже третью победу в личном зачете конкурса. На днях она завоевала золото на этапах конкурса «Эрудит», «Снайпер» — и вот еще один успех в самом сложном в спортивном отношении состязании. Аня уже третий раз участвует в конкурсе «Воин Содружества». Занимала прежде третье и второе места. Ну а на этот раз девушка-контрактница настроена только на победу!

…9 часов утра, спортивный городок 120 омбр. Ощущение спортивного праздника: из колонок гремит на все соединение песня «О спорт, ты — мир!». Гордо развеваются на ветру флаги стран — участниц конкурса «Воин Содружества»: Армении, Беларуси, Казахстана и России.

Участники соревнований разминаются. Журналисты расставляют штативы для видеокамер, наши коллеги из «Воен ТВ» запускают в небо квадрокоптер — ради красивой телекартинки все средства хороши. Заканчиваются последние приготовления перед стартом самого сложного военно-спортивного состязания этого конкурса.

Главный судья на этапе подполковник Андрей Мамчиц из Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь пояснил правила.

— Военно-спортивный этап «Атлет» проводится в виде соревнований по многоборью военно-спортивного комплекса, — подчеркнул офицер. — В их программу входит бег на 100 метров, подтягивание на перекладине для мужчин и сгибание и разгибание рук в упоре лежа для женщин, метание гранат на дальность, преодоление участка полосы препятствий для мужчин и кросс — два километра для мужчин и километр триста метров для женщин. Время старта участников кросса формируется с учетом штрафных баллов.

«На старт! Внимание… Марш!»

В беге на 100 метров мужчинам нужно было уложиться в 12,5 секунды. Девушкам — в 14 секунд. За каждые 0,1 секунды, если бежалось медленнее, начисляется штрафной балл, цена которому — одна секунда на кроссе.

…И вот первая, согласно жеребьевке, пара участников подходит к линии старта. Взмах флажка — и военнослужащие, не жалея сил, несутся к финишу.

— Давай! Давай! Давай! — кричат болельщики.

Но обогнать соперника вообще-то не главное. Важно уложиться в 12,5 секунды, чтобы не было штрафных баллов. Это, добавим, время второго спортивного разряда в беге на 100 метров для 2‑й возрастной группы (25–30 лет).

Из троих белорусов двое пробежали спринтерскую дистанцию без штрафных баллов — военнослужащие контрактной службы старшина Артём Пушнёв и старший сержант Сергей Чернов. А лучшее время среди всех участников (12,4 секунды) показал рядовой контрактной службы Айк Акопян из Армении. По его словам, стометровку он уверенно пробегает за 12 секунд, но здесь, видимо, сказалось волнение.

Среди представительниц прекрасного пола быстрее всех преодолела дистанцию наша соотечественница ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская — за 14,6 секунды.

Следующее упражнение… Мужчинам нужно было подтянуться на перекладине 25 раз (это второй спортивный разряд). Девушкам — 40 раз отжаться в упоре лежа. Если подтягиваний или отжиманий меньше — каждое «в минусах» добавляет штрафную секунду к бегу.

Судьи внимательно следили за тем, чтобы атлеты не совершали рывков и маховых движений.

Следующее (пожалуй, самое зрелищное) упражнение — преодоление полосы препятствий. Здесь мужчинам нужно было уложиться в 1 минуту 10 секунд. И если на секунду медленнее — уже штрафной балл.

Перед финальным кроссом — метание гранат на дальность. На первый взгляд, самое легкое упражнение.

Мужчины метали гранаты с автоматом в руке. Результат, необходимый для заключительного старта без штрафных баллов, — 60 метров. А для девушек — 30 метров (и выполняли они это упражнение без оружия). На метр ближе — секунду штрафа участнику кросса.

У каждого конкурсанта — только три попытки. Причем нужно было не просто метнуть гранату как можно дальше, но и попасть в сектор шириной 10 метров — иначе результат аннулировали. Попытка также считалась незасчитанной, если военнослужащий заступил за планку, выронил гранату или в момент броска коснулся земли обмундированием, автоматом, какой-либо частью тела.

— Главное — не провалиться на этом этапе, — отметил младший сержант контрактной службы Дмитрий Аклёвкин (Российская Федерация). — Здесь можно получить максимальное количество штрафных баллов — и 60 секунд к кроссу…

Дальше всех метнул гранату представитель команды Российской Федерации сержант контрактной службы Михаил Иванов, кандидат в мастера спорта по дзюдо и по военному троеборью. Его результат — 67 метров.

И только двое из 16 военнослужащих — Михаил Иванов и белорус Сергей Чернов — выполнили все предшествующие кроссу упражнения, не набрав ни одного штрафного балла.

…Затем военнослужащих ждало решающее испытание — бег на два километра для мужчин и километр триста метров для женщин.

«Момент истины»

Как говорил наш преподаватель физической подготовки, чтобы бегать, нужно бегать. А чтобы хотя бы поучаствовать в этом конкурсе, нужно бегать очень хорошо!..

Первыми на старт выходили военнослужащие-мужчины. Было видно, что все они устали. Позади полдня изматывающих упражнений. К тому же многие стартовали с учетом штрафных секунд. Можно только представить себе, что чувствовали атлеты, преодолевая эту дистанцию…

Первым к финишу прибежал старший сержант контрактной службы Асхат Байдуалетов (Республика Казахстан). Он, стартовавший с одной секундой штрафа, показал лучшее время среди участников — 6 минут 43 секунды. За ним с отставанием в шесть секунд прибежал наш земляк старший сержант контрактной службы Сергей Чернов. Третьим — младший сержант контрактной службы Дмитрий Аклёвкин (Российская Федерация), стартовавший с 12‑секундной задержкой из-за штрафных баллов.

— Я‑то стартовал без штрафа, — едва переведя дыхание, сразу после финиша поделился белорус Сергей Чернов. — Завязалась борьба с военнослужащим из Казахстана. На втором круге обогнал его, но немного не рассчитал силы… И все равно очень рад своему результату — улучшил личный рекорд на 18 секунд.

Среди девушек никаких шансов соперницам не оставила наша соотечественница ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская, которая финишировала с отрывом в 11 секунд. На последних метрах дистанции Аня бежала с Государственным флагом Республики Беларусь. Второе место заняла представительница Вооруженных сил Российской Федерации младший сержант контрактной службы Лилия Даутова, третье — у младшего сержанта контрактной службы Людмилы Губаревой (Республика Казахстан).

— В конкурсе «Воин Содружества» я участвую уже третий раз, — рассказала Анна Ковалевская. — В этом году настроена только на победу. На дистанции выложилась на все сто. Спасибо всем за поддержку. И хочу, пользуясь случаем, поздравить всех военнослужащих сил специальных операций с праздником! Желаю всем мира, добра и, главное, здоровья.

По итогам военно-спортивного конкурса «Атлет» третье место в командном зачете заняли военнослужащие Российской Федерации, на втором — представители Республики Казахстан.

А победу одержала наша команда — военнослужащие контрактной службы старшина Артём Пушнёв, старшие сержанты Сергей Чернов, Сергей Колесников и ефрейтор Анна Ковалевская! Поздравляем, спасибо за победу!

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото Владимира Блинова