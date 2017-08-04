Алабино собирает друзей

На подмосковном полигоне во время «АрМИ‑2017» прошел День белорусской культуры.

Вот уже несколько лет подряд, помимо трибун на подмосковном Алабино, друзья из разных стран мира собираются в Доме дружбы, который был создан по инициативе департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. Там каждая команда — участница «Армейских международных игр — 2017» представляет свою культуру и быт. В один из дней во время заездов традиционно был организован и День Беларуси!

День национальной культуры Беларуси в Алабино — всегда запоминающийся! Ведь отношение большинства россиян и гостей армейского форума из других стран к белорусам — как к своим родственникам, друзьям и братьям. Оттого и интерес к нашим экспозициям и номерам был традиционно высокий — желающих посмотреть на белорусские книги, увидеть национальные костюмы и промыслы, а также ознакомиться с достопримечательностями страны было как всегда много.

— В своей выставке мы сделали акцент в первую очередь на достопримечательностях Беларуси, потому что многие не знают, что у нас в стране находится, — рассказал заместитель начальника культурно-методического центра государственного культурно-досугового учреждения «Центральный Дом офицеров» подполковник Николай Жлобич. — Для того чтобы красочно описать и рассказать о том, что находится в Беларуси и где обязательно нужно побывать людям, чтобы увидеть наши достопримечательности воочию.

Остановимся на выставке. Несмотря на компактные размеры — всего несколько квадратных метров — внутри нее есть и элементы народной культуры, поделки из соломы, фигурки, материалы, произведенные изо льна, рушники.

— Интерес к нашей выставке огромен, — подчеркнул подполковник Николай Жлобич. — Всех привлекает наша хлебосольность!

Представители Кыргызстана, Сербии, Индии, Венесуэлы, Китая и даже Мексики побывали на нашей экспозиции. Гости интересовались историей страны, спрашивали про Великую Победу и делились планами по посещению Беларуси с экскурсией, тем более сейчас появились безвизовые дни, что, по мнению Николая Николаевича, должно повысить интерес туристов к нашей стране.

Кроме выставки, в День Беларуси в Алабино традиционно гостям и участникам был представлен концерт лучшего творческого коллектива наших Вооруженных Сил — Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь под руководством полковника Владимира Воропаева. А в день открытия «АрМИ‑2017» наш творческий коллектив выступал перед гостями и главами военных ведомств стран-участниц.

— Мы, как и наши команды, всегда заряжены на победу, поэтому очень серьезно готовимся к выступлениям в Алабино. Тем более что уровень творческих коллективов с каждым годом растет, — рассказал в беседе полковник Владимир Воропаев. — В этом году мы очень серьезно подготовились — мы не можем выступить слабо! Ведь здесь представляем нашу страну, нашу Родину. Поэтому во время открытия мы представляли песню «Спадчына» в современной аранжировке, основательно подготовили костюмы, чтобы показать доброту и благородство нашего народа! В итоге зрители остались довольны.

Говоря о Дне Беларуси в Алабино, полковник Владимир Воропаев отметил, что белорусов всегда встречают очень гостеприимно, и этот день не был исключением:

— Хотел бы выразить благодарность организаторам за трепетное и серьезное отношение к нам и нашему творчеству! Это заряжает нас энергией!

— А какие композиции и песни исполнял коллектив под вашим началом во время Дня Беларуси? — интересуюсь я у Владимира Сергеевича.

— Традиционно это песни о Беларуси, мы затронули святую не только для белорусов тему Великой Отечественной войны, напомнив зрителям, какой ценой была завоевана Победа. А также — тему современной белорусской армии, охраняющей мир и покой наших граждан. Мы постарались создать такую атмосферу, чтобы у гостей возникло желание еще раз прикоснуться к нашим святыням, нашему творчеству и культурному наследию.

Помимо гостей, высоко оценили выступление белорусского военного творческого коллектива и организаторы мероприятия. Среди них и Ольга Фаллер — несменный начальник отдела культурных программ департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 2‑го класса. Эта женщина уже который год подряд организует концерты, выставки и массовые мероприятия в подмосковном Алабино во время проведения международных конкурсов.

— Я хочу сказать о том, что приезд Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь в Алабино состоялся уже второй раз. И, между прочим, в прошлом году им была поручена ответственная задача — представить гостям и участникам Игр кубок, — отметила Ольга Владимировна. — В этом году они продолжают удивлять зрителей, ведь многие их них уже знакомы с этим коллективом и с нетерпением ждут его выхода на сцену. В этом году в течение двух дней ваш ансамбль собрал рекордное количество гостей и зрителей — более тысячи! Он смог не только завлечь в Дом дружбы гостей, но и поддержать родную команду, которая как раз во время его выступления участвовала в заезде.

Песни, которые исполняют ваши артисты в погонах, знают все зрители, с удовольствием подпевают им. Молодцы, одним словом! Мы всегда рады им и ждем на нашей земле!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск