Армия – хлеборобам

Наши Вооруженные Силы оказывают помощь сельскохозяйственным организациям в проведении уборки урожая.

Для руководства действиями личного состава, организации взаимодействия с местными органами власти создана оперативная группа Министерства обороны. Из состава военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей сформированы сводные автомобильные взводы для перевозки сельскохозяйственных грузов.

Каждый из воинов, принимающих участие в нынешней жатве, прекрасно понимает значимость битвы за хлеб. Сводные автомобильные взводы Вооруженных Сил Республики Беларусь сейчас ударно трудятся на уборке урожая в хозяйствах Минской и Могилевской областей — в Минском, Стародорожском, Осиповичском и Мстиславском районах.

Как отметили в оперативной группе Министерства обороны, личный состав размещен по месту пребывания, для него организовано горячее питание, созданы необходимые бытовые условия.

В целом на помощь аграриям Вооруженные Силы уже направили 69 военнослужащих и 48 автомобилей. По состоянию на 3 августа, военные водители перевезли более 3.700 тонн сельскохозяйственной продукции.

Михаил Дубравин, «Ваяр»