Был праздник у спецназа

В в/ч 89417 прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня десантников и сил специальных операций.

Началось торжество с построения военнослужащих. Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко поздравил личный состав бригады и вручил памятные подарки. В своем выступлении он отметил: на в/ч 89417 равняется вся белорусская армия.

— Это праздник профессионалов с большой буквы, которые готовы к выполнению самых сложных задач, — подчеркнул командир воинской части полковник Алексей Попов.

Военнослужащие бригады услышали в тот день много теплых слов и от почетного солдата одной из рот специального назначения Геннадия Юшкевича. Он пожелал разведчикам стойкости, мужества и отваги.

Отдали дань памяти многим поколениям десантников: небо над воинской частью расцвело пестрыми куполами в ходе показательного выступления внештатной спортивной парашютной команды. Также разведчики продемонстрировали действия расчета противотанкового ракетного комплекса, который был десантирован в тыл условного противника для выполнения задач по предназначению.

Далее были разыграны эпизоды «Уничтожение базы террористов» и «Уничтожение колонны автомобилей незаконного вооруженного формирования». Военнослужащие воинской части уверенно продемонстрировали свои навыки и умения при проведении различных специальных мероприятий.

Состоялось и показательное выступление военнослужащих срочной военной службы, представивших свои навыки рукопашного боя.

Для гостей подготовили несколько точек, где те могли попробовать на вкус спецназовскую кашу, осмотреть вооружение и военную технику, образцы снаряжения военнослужащих специального назначения.

Торжества завершились праздничным концертом.

Старший лейтенант Павел Гордейчик, фото автора