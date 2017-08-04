В 111‑й гвардейской артиллерийской бригаде набирает обороты боевая учеба. Вчерашние новобранцы, освоив программы начальной военной и общевойсковой подготовки, приступили к освоению специальностей. Особую роль на этапе одиночной подготовки играют практические занятия, которые поначалу проходят вблизи пункта постоянной дислокации. За тем, как происходит знакомство новоиспеченных артиллеристов с вверенной боевой техникой, наблюдал наш корреспондент.

На время полевых занятий по специальной подготовке с тяжелым гаубичным артиллерийским дивизионом 111 абр парк бригады превратился в «огневые позиции». Личный состав подразделения, которым командует гвардии подполковник Андрей Романов (на снимке), день за днем (а нередко — и в ночное время) оттачивал навыки боевой работы. И в день моего приезда расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» уже действовали довольно уверенно. Несмотря на то что около трети личного состава — вчерашние призывники.

— Конечно, новичкам на полевых занятиях уделяется особое внимание, — отметил гвардии подполковник Андрей Романов. — Они пока делают только первые шаги в армейской специальности, по сути, знакомятся с обязанностями каждого номера расчета. Упор делается на отработку групповых и одиночных нормативов — перевод орудия из походного положения в боевое и обратно, установку коллиматора, наведение на цели и многие другие. На данном этапе за временными показателями не гонимся, больше делаем акцент на правильности выполнения каждого элемента. Хотя и результаты с каждым днем становятся все лучше. Впрочем, смотрите сами… Дивизион, к бою!

Получив команду, расчеты «облепили» орудия и приступили к переводу гаубиц в боевое положение. Да, порой действия военнослужащих были суетливыми, периодически звучали подсказки товарищей менее искушенным коллегам. Но в целом боевая работа выглядела вполне слаженной и уверенной. И в итоге все расчеты уложились в «хороший» норматив.

— На полевых занятиях стараемся найти индивидуальный подход к каждому военнослужащему, — раскрывает секрет промежуточного успеха командир батареи гвардии капитан Александр Белоусов. — Подготовку выстраиваем от простого к сложному. Начинаем с более легких нормативов и к следующей задаче переходим лишь тогда, когда каждый военно­служащий полностью усвоит материал. Спешить не стоит: отведенного на занятия времени достаточно, чтобы заложить базу, необходимую для успешного выполнения задач на этапе слаживания подразделений. Радует и настрой подчиненных, каждый старается изучить материал в полном объеме, улучшать результаты от тренировки к тренировке.

Наводчик орудия гвардии рядовой Александр Радкович практических занятий на технике ждал с нетерпением. Уроженец Кобринского района гордится, что ему довелось проходить службу в артиллерии. И «полевых» трудностей парень не боится.

— Идя в армию, я понимал, что служба будет непростой, насыщенной, но в то же время интересной, — признался Александр. — Чтобы освоить специальность, нужно очень усердно заниматься. К тому же должность наводчика непростая и ответственная, без практики успехов не добиться.

Офицеры подробно объясняют нам все тонкости боевой работы, опытные товарищи всегда приходят на помощь, каждый норматив отрабатывается много раз. Думаю, именно поэтому результаты становятся лучше с каждым днем. Но расслабляться нельзя, все понимают, что впереди еще много работы, к первому выходу на полигон мы должны подготовиться как следует.

У командира отделения — вычислителя гвардии сержанта Георгия Федотова период становления уже давно позади. По словам командиров, за год службы Георгий стал отличным артиллеристом. Практически все нормативы он выполняет на отлично (и даже на пять с плюсом), не раз участвовал в боевых стрельбах. Тем не менее в ходе полевых занятий гвардии сержант Федотов по-прежнему выкладывается на все сто.

— Тренироваться нужно постоянно, потерять сноровку легче, чем кажется, — убежден Георгий. — Во время боевой работы каждая секунда на счету, от вычислителя зависит многое. Замешкаешься или, что еще страшнее, ошибешься — пойдет насмарку работа всего коллектива. Так что полевые занятия для меня являются хорошей возможностью, что называется, поддерживать форму, пополнять копилку опыта. К тому же до сих пор открываю для себя новые нюансы боевой работы, различные профессиональные хитрости. Время, отведенное на тренировки по специальной подготовке, нужно использовать максимально эффективно — полевой выход дивизиона не за горами.

…До «полигонной сессии» подразделения гвардии подполковника Андрея Романова остается около месяца. За это время артиллеристам предстоит подтянуть знания и навыки по специальной и технической подготовке, общевойсковым дисциплинам. Чтобы к ратному экзамену, который будет включать в себя и боевую стрельбу, подойти во всеоружии.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора