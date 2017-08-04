«Держи голову в холоде…»

К министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову в ходе очередного личного приема, что состоялся на днях в Центральном Доме офицеров, обратилось немало граждан. Содержание их просьб было различным — от защиты прав семьи до жилищных вопросов. Всем обратившимся были даны компетентные ответы, большинство просьб рассмотрено положительно.

На одной из них стоит остановиться подробнее.

…В приемную министра обороны вошли четыре женщины — три мамы и бабушка курсантов, которых отчислили за нарушение воинской дисциплины, а именно — за употребление спиртных напитков. Четверокурсники военного факультета в одном из гражданских вузов решили отпраздновать сдачу экзамена и… разумеется, поплатились за это.

Те парни, по признанию мам, тихие, спокойные, хорошие (для каждой мамы свое дитя — самое лучшее). Но оступились: «С кем не бывает…». Женщины просили главу военного ведомства восстановить провинившихся сыновей в вузе. Ну или хотя бы «придержать для них места» на определенный срок, до той поры, когда они будут заново поступать. И чтобы уж точно поступили!..

На что министр обороны ответил просто: захотят — поступят. Заодно докажут, что изменились, подтвердят делом свое желание учиться.

Смутило тут и иное: ведь курсанты (уже бывшие) не сами пришли на прием, чтобы, глядя в глаза главе военного ведомства, признать вину и держать ответ, — они отправили в ЦДО своих матерей. Выбивать слезу, что ли? Казалось бы, четвертый курс. Взрослые, ответственные люди. Люди в погонах… А может, и вправду парни оступились и это единичный случай в их жизни?

В любом случае, кто чего стоит — покажет будущее. Так или иначе, этот случай ярко свидетельствует о том, что надо хорошенько думать головой, дабы не испортить себе судьбу.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297-12-12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.