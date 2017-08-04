Экскурсия в мир книг

На протяжении недели, пока продолжается международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества», организаторы разбавляют будни его участников различными экскурсиями. На днях представители наших Вооруженных Сил подготовили для гостей экскурсионную программу с посещением Национальной библиотеки Беларуси.

Как выяснилось, в тот день два участника соревнований армейцев разных стран отмечали дни рождения. На пороге библиотеки еще до начала экскурсии старший офицер 3‑го отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны подполковник Андрей Чернецов поздравил их на белорусском языке. Именинникам старшему сержанту контрактной службы Орынбеку Сандыбекову и сержанту контрактной службы Илье Костыреву также вручили сладкие подарки.

— Очень приятно, что здесь не только знают о наших праздниках — еще и поздравляют в такой особой атмосфере, — признался в беседе Орынбек Сандыбеков. — Честно скажу, не ожидал. Тем более поздравлений в центре города, у входа в Национальную библиотеку Беларуси… Спасибо большое за все!

Ну а затем участники конкурса переместились в наш «алмаз». Экскурсовод сразу пояснила: Национальная библиотека Беларуси является одной из самых больших в мире:

— Ее здание представляет собой сложную геометрическую фигуру — ромбокубооктаэдр — высотой 73,6 метра (23 этажа) и весом 115.000 тонн (не считая книг). Площадь застройки составляет 19,5 тысячи метров квадратных, общая площадь здания — 113,7 тысячи, в том числе книгохранилища — 54,9 тысячи метров квадратных.

В атриуме гости полюбовались на небольшой фонтан в форме гранитного шара. Экскурсовод отметила: он символизирует ценность знаний, бесконечность познаваемого мира, постоянное течение и изменение хода истории.

Экскурсанты узнали, почему архитекторами было принято именно такое необычное решение при конструировании здания. Рассказали нашим гостям и о том, что в строительстве библиотеки принимали участие практически все граждане Республики Беларусь.

В экскурсионный маршрут вошло также посещение Музея книги. Там гостям показали уникальные раритеты — самую маленькую книгу, буквы которой едва ли можно разглядеть даже под лупой, и самую большую, которую не сможет самостоятельно поднять и взрослый человек.

Все по достоинству оценили и уникальный стеклянный пол, ставший изюминкой здания Национальной библиотеки. Когда гости попытались испытать его на прочность, слегка подпрыгивая, экскурсовод пояснила с улыбкой: вообще-то он выдерживает нагрузку до двух тонн на квадратный метр…

В завершение участники армейского международного конкурса поднялись на смотровую площадку, расположенную на крыше нашей Национальной библиотеки. Здесь, на высоте 73 метров, открывается вид на все достопримечательности столицы и ее окрестности. Ни один экскурсант не упустил возможности полюбоваться красотами Минска с помощью установленных там биноклей панорамного вида.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото

Владимира Блинова