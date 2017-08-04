Инженерная формула успеха

В Тюмени для определения порядка старта финалистов конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр состоялись квалификационные заезды — так называемые pole position (по принципу знаменитых гонок «Формулы‑1») на плавающих транспортерах ПТС‑2 без участка погрузки (разгрузки) автомобиля.

Главная задача механиков‑водителей здесь — продемонстрировать мастерство управления машинами, преодолеть все препятствия без штрафных очков и показать при этом лучшее время на круге, что весьма непросто из-за габаритов техники инженерных войск. К слову, в нынешнем году тюменская трасса стала еще более сложной, сейчас ее длина — 2.200 метров. В числе наиболее сложных препятствий на дистанции «Инженерной формулы» участники отмечают «брод», «колейный мост», «ров» и «эскарп».

…ПТСы лихо срывались со старта, поглощая маршрут метр за метром. На ровных участках местности эти гусеничные машины разгонялись до 70 километров в час, оставляя за собой только клубы песка и пыли.

По итогам этих заездов лучшее время (3 минуты 11 секунд) показала команда военных инженеров Вооруженных сил России. Второе место — у армейских специалистов инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь, третье время показали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (они, напомню, выступают в этом состязании армейских профессионалов вне конкурса).

Основу белорусской команды — участницы конкурса «Инженерная формула» составляют военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады. Российских армейцев представляют специалисты 11‑й отдельной гвардейской инженерной бригады из города Каменск-Шахтинский (Ростовская область).

И уже сегодня на полигоне ТВВИКУ состоится финал армейского международного конкурса «Инженерная формула».

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

Тюмень — Минск