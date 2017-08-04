Их испытывают нормативы и препятствия

Участники международного конкурса «Воин Содружества» готовятся к этапу «Профессионал».

Вчера в рамках международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» участников состязаний ознакомили на полигоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с условиями проведения очередного этапа — «Профессионал». Как отметил главный судья на этапе подполковник Сергей Савицкий, цель его очевидна: определение наиболее подготовленных в профессиональном отношении участников конкурса.

Военнослужащим предстоит преодолеть специализированную полосу препятствий в боевой экипировке с автоматом. По ходу движения контрактники выполнят нормативы по огневой подготовке «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки», преодолеют препятствия «Проволочное заграждение» по-пластунски, «Пеньки» и «Бревенчатый забор» высотой 1,5 метра. Кроме того, отрабатывают норматив по РХБ защите «Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза», преодолевают затем два препятствия — «Лабиринт» (узкий коридор с густо подвешенными покрышками) и «Бурелом» (наклонные бревна, расположенные в хаотичном порядке). После чего будет необходимо снять защитный комплект и противогаз и преодолеть «Лестницу из колес» высотой 3,5 метра и ров шириной 2,5 метра.

Военнослужащие выполнят также упражнения по метанию холодного оружия (одна малая саперная лопатка и два ножа), ручной гранаты (необходимо попасть в обозначенный на местности габарит) и стрельбе из автомата Калашникова (из положения лежа тремя одиночными выстрелами нужно поразить три появляющиеся цели). После финиша будет фиксироваться время прохождения полосы препятствий каждым участником с учетом штрафных баллов.

— Для победы в этом испытании необходима отличная выносливость, сила и ловкость, — отметил наш соотечественник старшина контрактной службы Артём Пушнёв. — Это один из самых сложных этапов конкурса, он во многом будет определяющим. Каждый будет выкладываться по максимуму, чтобы показать лучший результат.

Более подробно об этапе «Профессионал» читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора