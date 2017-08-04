— «Гранит‑20», я — «Минск‑30»! Группа задачу выполнила! — кричит в трубку сквозь стиснутые от боли зубы радиотелеграфист.
Рядом — на рубеже финишных флажков — лежит разведывательная группа. Бойцы тяжело дышат, по их лицам ручьями льется пот.
— Время!.. — кричит судья и останавливает секундомер…
В Новосибирске завершился самый зрелищный этап армейского международного конкурса «Отличники войсковой разведки» — преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика». Для нашей команды он стал не просто испытанием на ловкость, выносливость и скорость передвижения. «Тропа» проверила еще и силу духа наших разведчиков, их волю к победе. И стремление идти до конца, невзирая ни на что.
Теперь обо всем по порядку.
…Неистово жарит солнце. Душно: дышать нечем… Редкие тучки на небе бросают тень куда угодно, кроме «тропы». Прошедший накануне дождь сделал и без того непростой конкурсный этап еще сложнее: разбросал на всем маршруте лужи, размыл песчаник, превратив его в густую грязь, напитал влагой все без исключения препятствия.
У кромки леса бойцы подгоняют свое обмундирование, проверяют экипировку. И с волнением смотрят на поле, где им уготованы двадцать два сложнейших препятствия. Монотонно звенят патроны — разведчики снаряжают магазины: на этапе им необходимо будет трижды отражать нападение условного противника.
Командир разведгруппы старший сержант контрактной службы Сергей Г. еще раз проговаривает действия каждого на препятствиях.
— Колядич, в «голове» прикрываешь группу ты, в ядре — Толсташев. Стреляет только та сторона, откуда нападение. И тыл: не забываем об этом.
— Ясно! — бойко отвечает вся группа.
— Карась (так у разведчиков называют связистов. — Авт.), лезешь на столб! Достаешь шомпол, пока «голова» занимает позицию. Десять секунд на все, не более.
— Понял!
— На динамической стенке не суетимся!.. Сапер, на тебе «железка». Минируешь рельсы. Подрыв — из-за укрытия. Помощник подрывника, ты устанавливаешь имитатор мины, действуешь по моей команде… Ну все, братцы, пора! Выходим на рубеж белых флагов.
Спустя несколько минут на старте появляется главный судья.
— Время — «ноль»!
Группа мигом построилась. Гвоздят уверенными взглядами судью.
— «Круговая»!..
Разведчики в считаные секунды занимают круговую оборону. Командир поднимает руку вверх: это означает, что группа готова.
— Заряжай!
Зазвенели затворы на автоматах. Парни стиснули зубы, в глазах — боевой азарт. Играют желваки на потных лицах, руки сжимают металл автоматов.
— Вперед! — подает команду судья.
* * *
«Головняк» занимает позицию у макета вертолета для прикрытия группы. Соблюдая боевой порядок, парни один за другим запрыгивают в «вертолет». Командир громко подает команду «Вперед»: теперь разведчиками руководит только он. А судьи лишь наблюдают.
Добавлю: когда командовать разрешено исключительно командиру группы, остальные разведчики могут общаться лишь с использованием имитации звуков окружающей природы — свистом, звериным рыком, пением птиц.
Парни вмиг преодолевают дощатый забор, за ним кирпичную стенку с проломом. На двойном заборе с колючей проволокой пришлось повозиться подольше — препятствие непростое. Но по-прежнему четко звучит команда «Вперед» — и группа уверенно продвигается от препятствия к препятствию. Шуршит под ногами еще мокрая трава, хлюпают берцы по лужам.
Фасад двухэтажного деревянного здания остается позади. «Головняк» подбегает к перекрытому участку хода сообщения. Раздаются выстрелы: справа навстречу группе прет сквозь заросли «противник». Парни ныряют в колодец, правый фланг отражает нападение…
Спустя несколько секунд все разведчики уже у вертикальной стенки.
Первый из них хватается за канат. Уверенно тянется вверх. Руки соскальзывают: канат насквозь мокрый после дождя. Немалые усилия надобны для того, чтобы удержаться на нем.
Но вот боец уже наверху. Преодолевает стенку — и прыжок вниз.
Один за другим составляющие ядро бойцы преодолевают ту стенку.
Настала очередь сапера. Он достигает середины — тянется вверх, руки скользят по мокрому канату… И он срывается вниз!
— Судьи, стоп время! — командует старший судья. — Реанимобиль и врача!
Все ринулись к препятствию: «головняк», тыл, ядро, судьи… Еще какое-то время не верим в произошедшее только что. Сапер стонет от боли, парни поливают его водой, пытаются успокоить. Врач на этапе осматривает сорвавшегося.
Через пятнадцать секунд на рубеже появляется машина-санитарка, за ней сразу же выдвигается реанимобиль. К препятствию мчит врач, за ним санитары с носилками.
— У него болевой шок. Грузим на носилки! — слышим вердикт после осмотра.
Парни растерянно провожают взглядами своего товарища. (Уже вечером тот же врач сообщит разведчикам хорошую новость — опасности для здоровья, переломов, повреждений нет). А потом слышат голос своего командира:
— Распределить имущество сапера между собой. Товарищ судья, группа готова продолжить этап.
Секундомер снова запускают — и парни упорно рвутся вперед. На их лицах теперь вдобавок читается: каждый переживает за пострадавшего друга.
Препятствия одно за другим остаются позади. Завал, малозаметное препятствие (так называемая путанка), проволочный забор на высоких кольях… И команда «Вперед» подается уже заметно тише… Впрочем, разведчики вовсе не сломлены, не упали духом!
Парней подбадривает старший команды полковник Сергей Симкин:
— Нам нельзя сдаваться! Вы сможете — идти до конца!..
* * *
Старший сержант контрактной службы Павел П. ложится перед проволочной сетью на низких кольях, начинает продвигаться вперед по-пластунски. Где-то на середине маршрута движения замечает тонкую леску, проложенную поперек препятствия к гранате. Растяжка!.. Достав зажигалку из разгрузки, Павел пережигает ее и нейтрализует препятствие. Группа может смело продвигаться дальше.
Финиш уже рядом — лишь четыре препятствия впереди.
После очередного отражения нападения противника, преодоления участка железной дороги с часовыми и динамической стенки подается команда «Газы». Сквозь смотровые стекла противогазов видно, как пот заливает ручьями уставшие глаза бойцов. Тяжело дыша, головной дозор ныряет в «подземелье», за ним — ядро группы.
Вот уходит туда же радист ефрейтор контрактной службы Евгений М. Но с обратной стороны канализационной системы долго не появляется: что-то случилось?.. Вдруг на ободке бетонного колодца появляются руки, потом голова радиста. Подтянувшись, он пытается вылезти.
— Ногами! Ногами помогай себе!.. — кричит кто-то бойцу.
А тот, оказывается, во время прыжка в темный колодец приземлился на обломок гранита — и подвернул ногу… Да что ж это за напасть такая!
— Судьи, стоп время! — снова кричит главный судья.
— Нет! — перебивает его радист. — Все в порядке!
— Ты же не дойдешь до конца!..
— Не дойду, но доползу! — обещает судье, стиснув от боли зубы, боец-связист.
Главный судья не верит своим ушам. Мы все не верим своим ушам!.. Вот он воочию, бойцовский дух настоящего белорусского воина, стремящегося к победе.
…До финиша считаные метры. Через ров с водой радиста нес на своих плечах разведчик-санитар.
Когда команда преодолела препятствие, все с надеждой посмотрели на радиста. А тот встал на одну ногу, оперся свободной рукой на автомат и… прыжками направился к столу с радиостанцией. Хотя адская боль разрывала стопу изнутри.
И все мы услышали долгожданное:
— «Гранит‑20», я — «Минск‑30»! Группа задачу выполнила!..
* * *
Финишировали они со звучной поддержкой — под крики парней из других команд-участниц. Затем те по очереди подходили пожать руки нашим разведчикам. Старший команды Узбекистана с уважением сказал:
— Сегодня вы дали нам хороший жизненный урок. Несмотря ни на что, сжав зубы, через боль идти вперед! На «тропе» мы увидели настоящих воинов.
Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора
Новосибирск — Минск