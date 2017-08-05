Белорусские кинологи вновь в призёрах

В четверг на базе 470‑го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации недалеко от подмосковного Дмитрова состоялся второй этап международного конкурса «Верный друг», который проводится в рамках «АрМИ‑2017».

В итоге дружина белорусских кинологов со своими верными четвероногими друзьями закрепилась на третьей позиции — при этом итоговое место нашей команды в общем зачете по-прежнему остается вторым.

— В ходе этапа «Защитная служба» каждый участник со служебной собакой последовательно выполнял задержание условного нарушителя, его досмотр, конвоирование, а также защиту от нападения, — рассказал начальник кинологического центра Вооруженных Сил главный тренер команды подполковник Андрей Бордуков. — Наша команда выступила достойной. Причем Бакс (его вожатый — старший инструктор специального отделения старшина Александр Давыдов) и вовсе был признан лучшим кобелем этапа. Он безупречно проявил себя в послушании, задержании, конвоировании и атаке условного противника.

К слову, за ходом этого этапа наблюдали начальник главного управления боевой подготовки наших Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич и атташе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации по вопросам обороны генерал-майор Игорь Лавриненко. Они поддерживали команду белорусских кинологов, а в завершение состязаний пообщались с командой.

Следующий этап конкурса — «Преодоление 300‑метровой полосы препятствий со служебными собаками» — пройдет сегодня, 5 августа. Во время этого упражнения участник со своим питомцем должен быстро и безошибочно преодолеть специальную полосу препятствий.

Болеем за наших!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»