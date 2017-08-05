Дружба без границ

«Армейские международные игры — 2017»

Национальная библиотека Беларуси появилась и в китайской пустыне

В рамках проведения Армейских международных игр на полигоне Корла (КНР) открылся Центр культуры и дружбы «АрМИ-2017». Он включает в себя павильон культуры и истории Китая и международный павильон государств — участников игр в КНР, в котором представлена и экспозиция Республики Беларусь. Ежедневно во время проведения международных конкурсов Центр культуры и дружбы посещают тысячи человек.

Белорусские национальные сувениры, представленные в нашей экспозиции, вызывают большой интерес у жителей Поднебесной. Многие из них неоднократно изъявляли желание приобрести выставочные экспонаты. Большим интересом пользуются также стенды Узбекистана, Казахстана, Анголы.

В Центре культуры и дружбы «АрМИ-2017» действуют павильоны китайского чая, камней, сувениров с символикой Армейских международных игр, народных синцьзянских товаров. А еще выставка современного китайского вооружения и техники, заслуживающая особого внимания, — позже мы расскажем о ней подробнее.

Как рассказал начальник Центра культуры и дружбы майор Ньу Тхье, хозяева и организаторы конкурсов в рамках АрМИ стремились воплотить в экспонатах, которых здесь более 160, национальный китайский колорит, рассказать об истории древней страны, а также предоставить участникам игр площадку для культурного обмена.

— Мы хотим сблизить народы, представители которых приехали на полигон Корла, показать богатство и разнообразие китайской культуры, — подытожил офицер НОАК.

Среди экспонатов в павильоне Китая есть макеты «четырех великих китайских изобретений» (это каллиграфия, живопись и скульптура, театр теней, музыкальные инструменты), образцы государственных наград КНР.

Вместе со своими соперниками по состязаниям посетили этот павильон и белорусские военнослужащие — участники международных конкурсов «Безопасная среда» и «Чистое небо». Поучаствовали в чайной церемонии, послушали китайскую музыку, обменялись впечатлениями.

…А специально к открытию «Армейских международных игр — 2017» на территории Синьцзьзян-Уйгурского автономного района сержант одного из полков связи НОАК Чжан Сичань вырезал из бумаги картины в технике дзьенджи, каждая из которых изображает одну из достопримечательностей стран — участниц АрМИ в Корле.

Среди этих изящно выполненных картин есть и изображение Национальной библиотеки Беларуси со скульптурной фигурой Франциска Скорины. Кстати, многим жителям Поднебесной хорошо известно, что в этом году белорусы празднуют 500‑летие своего книгопечатания.

Подготовка этих уникальных работ заняла у сержанта Чжана несколько недель, а заниматься подобным искусством он начал четыре года назад — и посвящает своему увлечению значительную часть свободного времени. Его любимый жанр — пейзаж.

— Для меня важно передать красоту природы, города, красоту внешнего мира, — рассказал сержант Чжан Сичань. — А сейчас интересно еще и понять культуру и традиции разных народов, показать это другим людям. Во взаимопонимании кроется великая сила.

Капитан Евгений Довгаль, «Ваяр», фото автора

Корла — Минск