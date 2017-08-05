…И компот из томатов и яблок

Белорусские военные повара — на втором месте в ходе конкурса «Полевая кухня»

На подмосковном полигоне Алабино завершилась первая часть второго этапа международного конкурса «Полевая кухня». Нашим поварам практически единогласным решением судей были присвоены максимальные баллы и присуждено второе место из шести. Впереди нашей дружины кулинаров только команда из России. Справедливости ради заметим: отрыв от лидеров не такой уж и большой!..

О том, как проходило это разжигающее аппетит состязание, — в материале нашего корреспондента с места события.

— Саша, заходи сегодня к нам на кухню часам к 13–14, — раздался с самого утра звонок старшего команды наших поваров полковника Александра Филиповича. — Будем представлять судейской коллегии блюда, приготовленные по произвольной рецептуре. Заодно и свое мнение выскажешь… Ты ведь уже знаешь, как правильно готовить нужно?

Не согласиться на такое предложение (даже при условии, что в столовой в Алабино кормят уж очень хорошо) я не мог. И — занял свое место за столом в надежде, что скоро отведаю блюда.

Пока жду, беседую с полевым судьей, который пристально следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм, технологии приготовления блюд и прочих нюансов, которые в будущем могут повлиять на оценку наших поваров.

— Мы оцениваем время приготовления, санитарное состояние рабочих мест и приготовление блюд согласно перечню выделенных продуктов, — рассказал компетентный арбитр. — То есть если в этом перечне нет какой-то приправы или майонеза, например, то и использовать их нельзя — это одно из главных требований судейской коллегии, за нарушение которого команда будет серьезно наказываться штрафными баллами!

— А какие продукты выделялись командам?

— Мясо, крупы, овощи, приправы — всего порядка 30 наименований. Исходя из имеющихся продуктов каждая команда составляет меню. Оно включает в себя холодную закуску, первое и второе блюда, а также напиток. Причем оговорюсь: приготовленных блюд должно хватить на 20 человек!

— Хм… На мой взгляд, оценка качества приготовленных блюд очень уж субъективна. Ну как, например, можно оценить шесть компотов или напитков, испробованных на вкус? Сложное это дело…

— Судейская коллегия состоит из офицеров продовольственного управления Министерства обороны Российской Федерации и судей от команд, все они имеют огромный опыт работы по своим направлениям — и даже лишнюю щепотку соли в салате быстро заметят, не сомневайтесь! Есть в кулинарии такое понятие, как органолептические показатели: вкус, цвет, запах, наличие соли, приправ. Это оценивается в первую очередь.

* * *

Тем временем наши повара — младший сержант Борис Красильников и рядовой Александр Аврамчик — подготовили зразы к запеканию. Буквально через 10 минут находиться рядом с кухней было практически невозможно!.. Как говорил мой учитель по жизни Игорь Григорьевич Шелудков (вдобавок он наш постоянный внештатный автор): «Желудок уже выделяет желудочный сок»… А на часах, между прочим, почти 14.00! Впору припомнить расхожую шутку: «Вдруг война, а мы не емши…».

— Так уж вышло, что у сербских армейцев появились проблемы с техническими средствами продовольственной службы — и время готовности было перенесено на полчаса, — пояснил полковник Филипович. — Но скоро все попробуете!..

Еще через час повара представили судейской коллегии свое творчество — закрытое крышками, прикрытое полотенцами. Каждый старался пронести свое блюдо мимо представителей СМИ и других команд, чтобы никто ни в коем случае не узнал, что готовила та или иная команда… Дело в том, что по условиям конкурса перед началом сервировки проводится жеребьевка. Блюдам, приготовленным командой поваров от одной страны, назначается свой порядковый номер — только после этого судьи, заранее не знающие где чьи блюда, могут приступать к дегустации.

— Ну что я, творчество своих пацанов не узнаю!.. — как бы даже по-отечески произнес Александр Николаевич Филипович перед входом в палатку судей.

«Пять минут тревожной тишины, через пять минут последний бой…» Процитировав слова известной песни, я от себя добавил: «За сердца и желудки судей!».

И вот представители пресс-службы Минобороны России пригласили в палатку и журналистов. Главный судья конкурса начал представление блюд.

* * *

С учетом того что завтракал я в семь часов утра, а стрелка на часах приближалась уже к 15.00, долго находиться в той палатке было настоящим испытанием… Все такое ароматное, красивое и душистое — мысли в голове были только о еде. А о чем еще думать на конкурсе «Полевая кухня»!..

— Чем удивляли судей? — интересуюсь у младшего сержанта Бориса Красильникова.

— Сегодня мы готовили холодник, картофельное пюре, зразы из говядины, фаршированные яблоками, черносливом и лимонной цедрой, овощной салат с ветчиной и томатно-яблочный напиток. Все это украшено чипсами, изготовленными по уникальной белорусской рецептуре, — доложил конкурсант-повар.

Тут бы впору было спросить, откуда в солдатском рационе питания чернослив, но меня больше заинтересовал напиток: этакое необычное сочетание на первый взгляд несочетаемого…

— А компот? — только и смог произнести я.

— Вот он! — не поняв моей шутки, абсолютно серьезно ответил Борис. И, будто издеваясь, добавил: — Из томатов и яблок!

— А разве так можно?

— А‑а‑а, вы про это… — парень будто ждал и такого вопроса от журналистов. — Рецепт мы придумали сами. Нигде такого не встречали раньше! Сомневались, но после пробного приготовления поняли: получается очень даже хорошо.

— Может, и секретом с читателями поделишься?

— Теперь, после окончания этого состязания уже можно раскрыть некоторые секреты. Нарезали фрукты и овощи кубиками, отварили и процедили. Сначала хотели протереть оставшуюся массу через сито, но потом решили сделать это при помощи блендера. Затем по вкусу довели напиток до нужного состояния, используя сахар и лимонную цедру. Получилось хорошо, на мой взгляд!

— Саша, иди пробу сними! — окликнул тут меня главный тренер команды полковник Александр Филипович. — Я же обещал!..

Александр Николаевич нес в руках огромную кастрюлю с белорусским холодником. Время приближалось к 16.00…

Что ж: завтрак — на обед, обед, плавно переходящий в ужин… А ужин куда? Как известно, он военкору не нужен! С таким обедом-то…

Молодцы, белорусские военные повара! Даже в сотнях километров от дома они смогли не только убедить судей, что достойны призового места, но и накормить земляков. Коих, кстати, в тот день возле нашей кухни было немало.

Даже наш сопровождающий капитан Евгений Дагбаев вспомнил, что у него где-то в Беларуси родственники, за что и получил порцию холодника по нашей рецептуре. Он с 12 часов знаете как настоялся!.. Я как повар присвоенного пока условно 2‑го разряда со знанием дела говорю.

Капита Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

Алабино — Минск